Việt Nam - Panama mở rộng hợp tác thương mại, logistics và hàng hải

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-8/10/2026.

Đại sứ Panama tại Việt Nam Nubiela Ayala trả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về những cơ hội thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước. Ảnh: Việt Đức - TTXVN

Nhân dịp này, Đại sứ Panama tại Việt Nam Nubiela Ayala đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về chuyến thăm và những cơ hội thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước.

Phóng viên: Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống Panama tới Việt Nam. Xin Đại sứ chia sẻ nhận định về ý nghĩa của chuyến thăm này?

Đại sứ Nubiela Ayala: Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống José Raúl Mulino tới Việt Nam, đánh dấu một cột mốc lịch sử trong quan hệ giữa hai nước. Chuyến thăm cho thấy Panama ngày càng coi trọng Việt Nam, một đối tác chủ chốt của chúng tôi tại Đông Nam Á, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, hàng hải, đầu tư logistics và giao lưu nhân dân.

Quan trọng hơn, chuyến thăm truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về tình hữu nghị và cam kết chung trong xây dựng mối quan hệ song phương ngày càng gắn kết và năng động hơn trong những năm tới. Chuyến thăm càng có ý nghĩa đặc biệt khi nhìn lại chặng đường phát triển của quan hệ hai nước, với giao lưu và hợp tác không ngừng được mở rộng trên các lĩnh vực như du lịch, giao lưu nhân dân và giáo dục. Tất cả những điều này sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ giữa Panama và Việt Nam.

Tổng thống José Raúl Mulino đặc biệt quan tâm đến việc Panama tăng cường hợp tác với Việt Nam, hướng tới những lợi ích chung cho cả hai nước trong tương lai. Theo tôi, điều quan trọng là hai nước tiếp tục vun đắp tình hữu nghị, đồng thời cùng hướng tới những lợi ích chung và sự phát triển của cả hai quốc gia trên nền tảng quan hệ mà hai nước đã xây dựng trong suốt hơn 50 năm qua.

Phóng viên: Kênh đào Panama, hệ thống cảng biển và Khu thương mại tự do Colón từ lâu đã giúp Panama giữ vị trí đặc biệt trong mạng lưới thương mại toàn cầu. Đại sứ cho biết Panama có thể hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Mỹ Latinh và Caribe như thế nào? Panama kỳ vọng gì ở Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai khu vực Đông Nam Á và Mỹ Latinh?

Đại sứ Nubiela Ayala: Lợi thế lớn nhất của Panama là không chỉ mở ra cánh cửa vào thị trường nội địa, mà còn đóng vai trò nền tảng chiến lược kết nối thương mại toàn cầu với Mỹ Latinh và Caribe. Kênh đào Panama, hệ thống cảng biển và hạ tầng logistics, Khu thương mại tự do Colón cùng khả năng kết nối quốc tế tạo ra môi trường hấp dẫn để các doanh nghiệp Việt Nam phát triển hoạt động phân phối, logistics, thương mại và đầu tư trên toàn khu vực.

Đối với Việt Nam, điều này có thể giúp doanh nghiệp của các bạn hiện diện mạnh mẽ hơn tại các thị trường Mỹ Latinh và Caribe. Về phía Panama, chúng tôi có thể hưởng lợi từ sự năng động, năng lực sản xuất và vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam tại Đông Nam Á.

Chúng tôi coi Việt Nam là đối tác quan trọng và là nhịp cầu tự nhiên để Panama tăng cường quan hệ với ASEAN. Mong muốn của chúng tôi là làm sâu sắc hơn đối thoại, thúc đẩy tương tác chặt chẽ hơn giữa cộng đồng doanh nghiệp và các thể chế hai bên, đồng thời xác định những cơ hội hợp tác thiết thực nhằm đưa Đông Nam Á và Mỹ Latinh xích lại gần nhau hơn.

Với ý nghĩa đó, Panama và Việt Nam có tiềm năng trở thành những cửa ngõ bổ trợ cho nhau giữa hai khu vực năng động, mở ra các cơ hội mới về thương mại, đầu tư, kết nối và hợp tác lâu dài.

Phóng viên: Việt Nam và Panama đều có lợi ích to lớn trong lĩnh vực hàng hải, trong khi các chuỗi cung ứng toàn cầu đang đối mặt với ngày càng nhiều bất ổn và gián đoạn. Theo Đại sứ, hai nước có thể tăng cường hợp tác như thế nào trong các lĩnh vực hàng hải, đảm bảo dòng chảy chuỗi cung ứng toàn cầu diễn ra thông suốt, không bị gián đoạn?

Đại sứ Nubiela Ayala: Panama và Việt Nam cùng chia sẻ mối quan tâm sâu sắc đối với sự ổn định, hiệu quả và khả năng chống chịu của thương mại hàng hải toàn cầu. Điều này mở ra những cơ hội quan trọng để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quản lý cảng, logistics, dịch vụ vận tải biển, đào tạo hàng hải, chuyển đổi số và chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn tốt.

Mối quan hệ hàng hải của chúng ta đã có nền tảng thực tiễn thông qua Tổng Lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh, cũng là đại diện chính thức cho Cục Hàng hải Panama. Đây là nơi cung cấp các dịch vụ hàng hải và hỗ trợ thuyền viên, đồng thời duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cộng đồng hàng hải Việt Nam. Đặc biệt, việc cấp giấy phép hành nghề thuyền viên Panama cho công dân Việt Nam đủ điều kiện cũng giúp họ có thể làm việc trên các tàu treo cờ Panama, tạo ra sự kết nối trực tiếp giữa các thuyền viên Việt Nam và Cơ quan Hàng hải Panama.

Để góp phần ngăn ngừa sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, hai nước cũng có thể tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực: phối hợp hoạt động cảng biển, chia sẻ thông tin, kết nối kỹ thuật số, an toàn hàng hải, an ninh mạng và lập kế hoạch ứng phó sự cố. Sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cơ quan quản lý hàng hải, cảng biển, hãng tàu và các đơn vị cung cấp dịch vụ logistics sẽ giúp nâng cao khả năng dự báo, giảm thiểu chậm trễ và ứng phó hiệu quả hơn khi xảy ra gián đoạn trên các tuyến thương mại quốc tế.

Kinh nghiệm quốc tế phong phú của Panama trong lĩnh vực hàng hải và logistics, kết hợp với vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong thương mại quốc tế cùng nguồn nhân lực hàng hải dồi dào, sẽ tạo nền tảng vững chắc để đưa hợp tác hàng hải trở thành một trong những trụ cột chiến lược và thiết thực nhất của quan hệ song phương, đồng thời góp phần đảm bảo dòng chảy thương mại toàn cầu thông suốt, tin cậy.

Phóng viên: Bên cạnh hợp tác kinh tế-thương mại, hàng hải, theo Đại sứ, giao lưu văn hóa và du lịch có thể đóng vai trò như thế nào trong việc gắn kết nhân dân hai nước?

Đại sứ Nubiela Ayala: Chuyến thăm của Tổng thống Panama José Raúl Mulino là cơ hội quan trọng làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, các cuộc đối thoại chính trị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đồng thời chuyển hóa tình hữu nghị được vun đắp trong hơn 5 thập kỷ qua thành những lĩnh vực hợp tác chiến lược mới, mang lại hiệu quả thiết thực.

Hướng tới tương lai, mục tiêu của chúng ta là xây dựng một mối quan hệ đa dạng, năng động và cùng có lợi; không chỉ củng cố quan hệ giữa chính phủ hai nước mà còn thúc đẩy kết nối sâu rộng hơn giữa các doanh nghiệp, trường đại học, các tổ chức và người dân hai nước.

Giao lưu văn hóa và du lịch đóng vai trò rất quan trọng trong việc làm gần gũi hơn nhân dân hai nước Panama và Việt Nam. Bên cạnh ngoại giao và thương mại, quan hệ bền vững giữa các quốc gia còn được vun đắp bằng sự hiểu biết lẫn nhau sâu sắc hơn, những kết nối cá nhân và trải nghiệm chung.

Cả hai nước đều sở hữu truyền thống văn hóa phong phú, nền ẩm thực đặc sắc, nhiều danh lam thắng cảnh thiên nhiên và bản sắc dân tộc mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội giao lưu. Việc thúc đẩy du lịch, các hoạt động văn hóa, hợp tác học thuật và trao đổi giữa sinh viên, chuyên gia và thanh niên sẽ giúp người dân hai nước hiểu nhau hơn và tạo dựng tình hữu nghị gắn bó hơn.

Với ý nghĩa đó, văn hóa và du lịch có thể trở thành những nhịp cầu quan trọng giữa Panama và Việt Nam, bổ sung cho hợp tác kinh tế và hàng hải, đồng thời mang lại cho quan hệ song phương một chiều sâu nhân văn và bền vững hơn.

Tôi tin rằng chuyến thăm chắc chắn sẽ tạo ra những tác động tích cực tới quan hệ song phương, bởi Panama coi Việt Nam là một người bạn và đối tác rất quan trọng trong khu vực.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!