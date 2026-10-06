Việt Nam - Panama mở rộng hợp tác, khai thác hiệu quả lợi thế địa kinh tế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino gặp gỡ báo chí sau hội đàm. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng đón Tổng thống José Raúl Mulino, phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Panama thăm chính thức Việt Nam; khẳng định chuyến thăm là dịp quan trọng để hai bên trao đổi các phương hướng đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển sâu rộng, thực chất, hiệu quả hơn.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cuộc hội đàm diễn ra trong không khí hữu nghị, cởi mở và tin cậy. Hai bên đã trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam - Panama thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, với các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và cơ chế hợp tác được duy trì. Quan hệ thương mại có bước tăng trưởng, kim ngạch hai chiều đạt gần 500 triệu USD năm 2025.

Hai bên nhận định dư địa hợp tác còn rất lớn, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và dịch vụ. Trên cơ sở đó, hai nước thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, hậu cần cảng biển, tài chính, ngân hàng, du lịch, vận tải và những lĩnh vực hai bên có thế mạnh.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục trao đổi, đàm phán các văn kiện về bảo hộ đầu tư, hàng không và một số lĩnh vực khác, qua đó tạo khuôn khổ thuận lợi để mở rộng hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Một nội dung quan trọng được hai bên trao đổi là phát huy lợi thế địa kinh tế của mỗi nước, tăng cường kết nối vận tải, hậu cần, dòng tài chính và chuỗi cung ứng giữa Đông Á và Mỹ Latinh. Qua đó, hai bên kỳ vọng tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp hai nước mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng.

Về hợp tác đa phương, Việt Nam và Panama nhất trí tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương; tăng cường trao đổi về những vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm; đề cao các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Hai bên ủng hộ duy trì tự do, an toàn hàng hải, hàng không; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Một kết quả quan trọng của chuyến thăm là hai bên đã thông qua Tuyên bố chung, xác định những định hướng, mục tiêu, nguyên tắc và các lĩnh vực hợp tác chủ yếu của quan hệ Việt Nam - Panama trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi trên kênh ngoại giao Nhà nước, thúc đẩy hợp tác nghị viện và đối ngoại nhân dân; tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng chuyến thăm của Tổng thống José Raúl Mulino sẽ tạo thêm động lực quan trọng để triển khai các thỏa thuận đạt được, khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, đưa quan hệ Việt Nam - Panama phát triển thực chất, hiệu quả và tương xứng với tiềm năng hai nước.

Việt Nam sẵn sàng cùng Panama phối hợp triển khai hiệu quả những kết quả đạt được trong chuyến thăm, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển tại hai khu vực và trên thế giới.

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino phát biểu. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino cho rằng, dù cách xa nhau về địa lý, Panama và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết được xây dựng trong hơn 50 năm qua. Đối với Panama, mở rộng và đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế có ý nghĩa quan trọng; Việt Nam là một đối tác quan trọng của Panama tại Đông Nam Á.

Tổng thống José Raúl Mulino cho biết, quan hệ kinh tế là một nội dung quan trọng được hai bên trao đổi. Việt Nam đã xây dựng năng lực công nghiệp và xuất khẩu ấn tượng, trong khi Panama mong muốn trở thành cửa ngõ để đưa các sản phẩm công nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Mỹ Latinh và Caribe.

Panama cũng mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng những lợi thế của nước này để thiết lập hiện diện tại Panama, từ đó mở rộng hoạt động tới các thị trường trong khu vực.

Hai bên đồng thời trao đổi về nông nghiệp, kết nối, du lịch, hợp tác hàng hải và những lĩnh vực có khả năng bổ trợ lẫn nhau; hướng tới tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, nhà sản xuất tìm kiếm thị trường mới, từng bước thu hẹp khoảng cách địa lý giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký kết các thỏa thuận về an ninh, vận tải biển và nông nghiệp. Tổng thống José Raúl Mulino đánh giá đây là những bước đi quan trọng; đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ của hai bên là biến các thỏa thuận thành những dự án và kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tổng thống José Raúl Mulino khẳng định Panama mong muốn tiếp tục xích lại gần Việt Nam, mở rộng sự hiện diện tại châu Á, đồng thời tạo thêm những không gian mới cho thương mại, đầu tư và hợp tác giữa nhân dân hai nước.