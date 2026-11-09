Việt Nam-Palestine thúc đẩy hợp tác đào tạo cán bộ

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tiếp Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Palestine Laila Khaled Farid Eghreib.

Thay mặt Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng bày tỏ vui mừng chào đón đoàn cán bộ Nhà nước Palestine đến Việt Nam trao đổi, học tập kinh nghiệm, qua đó góp phần tiếp tục thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Palestine, mối quan hệ đã được xây dựng dựa trên lịch sử lâu dài của tình đoàn kết, sự hiểu biết lẫn nhau và khát vọng về hòa bình, tự do.

Trong trao đổi, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine. Chia sẻ trước những khó khăn, mất mát mà nhân dân Palestine đang phải trải qua, Thứ trưởng nhấn mạnh, trong khả năng của mình, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ Nhà nước và nhân dân Palestine, ủng hộ các nỗ lực tìm một giải pháp lâu dài, bền vững cho tiến trình hòa bình Trung Đông trên cơ sở giải pháp Hai Nhà nước.

​Thứ trưởng chia sẻ công cuộc Đổi mới trong 40 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới vươn lên thành nền kinh tế thứ 32 thế giới, với tổng kim ngạch thương mại lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD. Việt Nam đang quyết tâm, nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng hai con số, thực hiện các mục tiêu và khát vọng phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng và Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Palestine Laila Khaled Farid Eghreib trao đổi về quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam – Palestine và các lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định với tinh thần kiến tạo, đóng góp, tích cực và có trách nhiệm vào các vấn đề chung của khu vực và toàn cầu, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển với bạn bè quốc tế, trong đó có Palestine; đồng thời, bày tỏ sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế để tìm kiếm một giải pháp lâu dài và bền vững cho vấn đề Palestine, trong đó có hòa bình tại Dải Gaza.

Trong khuôn khổ buổi tiếp, hai bên cũng đã trao đổi và thống nhất một số biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế, thương mại, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị, giao lưu nhân dân…

Về phần mình, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Palestine Laila Khaled Farid Eghreib bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã đạt được; nhấn mạnh thành công của Việt Nam là nguồn cảm hứng to lớn đối với đất nước và nhân dân Palestine.

Thứ trưởng Palestine bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức khoá bồi dưỡng bổ ích; cho rằng đây là cơ hội để các cán bộ Palestine được tận mắt chứng kiến những thành tựu to lớn của Việt Nam và trao đổi các kinh nghiệm quý báu cho sự phát triển của Palestine. Phía Palestine mong muốn Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục triển khai hỗ trợ Palestine thông qua các khoá đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ Palestine tại các cơ sở đào tạo khác nhau của Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng phát biểu tại lễ khai giảng, khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ Palestine.

Trước đó, sáng cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đã tham dự và phát biểu tại Lễ Khai giảng Khóa Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại cho cán bộ Palestine. Cùng dự buổi lễ có các ông Shadi Abu Zarqa, Đại sứ Nhà nước Palestine; ông Ishikiwa Isamu, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cùng đại diện một số cơ quan của Việt Nam và Nhật Bản.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đánh giá cao sự phối hợp, hợp tác ba bên giữa các cơ quan Việt Nam, Nhật Bản và Palestine trong việc tổ chức khóa bồi dưỡng trong hai năm liên tiếp (2025 và 2026), khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ các kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội với bạn bè quốc tế, trong đó có Palestine. Thứ trưởng chúc khóa học thành công tốt đẹp và các đại biểu có thêm những kinh nghiệm hữu ích trong chuyên môn và có nhiều kỷ niệm đẹp về đất nước và con người Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng chụp ảnh lưu niệm với Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Palestine Laila Khaled Farid Eghreib cùng đoàn cán bộ Nhà nước Palestine.