Việt Nam - Pakistan: Tìm lại niềm vui chiến thắng

Đội tuyển Việt Nam bước vào cuộc đối đầu Pakistan sau thất bại 2-0 trước Thái Lan ở lượt trận thứ hai. Kết quả này không chỉ khiến thầy trò HLV Kim Sang Sik hết cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng mà còn chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại của đội tuyển Việt Nam.

Lần chạm trán giữa bóng đá Việt Nam và Pakistan ở cấp độ Olympic vào năm 2018 tại Indonesia. Ảnh: VFF

Dù vậy, cánh cửa vào trận tranh hạng Ba vẫn nằm trong tay đội tuyển Việt Nam. Với 3 điểm sau hai lượt trận, Việt Nam đứng thứ hai bảng B, trong khi Philippines và Pakistan cùng có 1 điểm. Theo FIFA, một trận hòa trước Pakistan là đủ để Việt Nam giữ vị trí nhì bảng và giành quyền dự trận tranh hạng Ba.

Trận Việt Nam - Pakistan tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 16h00 ngày 2/10 trên Sân vận động Sân vận động Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia). Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play và TV360.

Trước khi gặp Pakistan, Việt Nam đã thắng Philippines 1-0 ở trận ra quân. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik sau đó nhận thất bại 2-0 trước Thái Lan trong trận đấu mà Sarach Yooyen và Chaiyaphon Otton lần lượt ghi bàn.

Trong khi đó, Pakistan cho thấy khả năng phản ứng đáng chú ý ở trận đấu với Philippines. Bị dẫn 2-0 sau hiệp một bởi các bàn thắng của Sandro Reyes và Bjorn Kristensen, Pakistan đã ghi liền hai bàn trong hiệp hai nhờ Muhammad Ali Akbar Khan và Abdul Shahzad để giành kết quả hòa 2-2. FIFA đánh giá đây là điểm số lịch sử của Pakistan tại giải đấu.

Kết quả này cũng cho thấy Pakistan không phải đối thủ có thể xem nhẹ. Đội bóng Nam Á từng thua Thái Lan 4-0 ở trận ra quân, nhưng đã cải thiện đáng kể màn trình diễn trước Philippines, đặc biệt trong hiệp hai. Sau hai lượt trận, Pakistan có 1 điểm, ghi 2 bàn và thủng lưới 6 lần.

Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam và Pakistan gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên bóng đá Việt Nam và Pakistan cũng đã từng gặp nhau ở cấp độ đội tuyển Olympic tại vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 2018 cũng diễn ra trên đất Indonesia. Vì không có thành tích đối đầu trực tiếp giữa hai đội tuyển quốc gia trong quá khứ nên sự khác biệt về phong độ và màn trình diễn tại giải đấu sẽ là cơ sở đáng chú ý trước trận đấu.

Với đội tuyển Việt Nam, mục tiêu quan trọng nhất là nhanh chóng lấy lại sự ổn định sau trận thua Thái Lan. Khoảng cách ba ngày giữa hai trận đấu cũng khiến vấn đề thể lực và khả năng xoay tua đội hình trở thành yếu tố cần được tính toán. Lực lượng của Việt Nam cũng sẽ có đôi chút xáo trộn khi Nguyễn Xuân Son đã gặp chấn thương và Phạm Gia Hưng có chuyện gia đình nên đã về nước sớm, Lê Giang Patrik thì vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương.

Pakistan có thể tiếp tục dựa vào tinh thần sau màn ngược dòng trước Philippines để gây khó khăn cho Việt Nam. Hơn nữa, đại diện Nam Á còn sở hữu lực lượng gần như tốt nhất. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam cần duy trì sự tập trung và cải thiện khả năng tạo ra cũng như tận dụng cơ hội nếu muốn kết thúc vòng bảng bằng một chiến thắng.

Sau thất bại trước Thái Lan, một kết quả tích cực trước Pakistan sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik khép lại vòng bảng với vị trí nhì bảng B. Quan trọng hơn, trận đấu tại Jakarta là cơ hội để đội tuyển Việt Nam lấy lại sự tự tin trước khi bước vào trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia.

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Trung Kiên, Văn Đô, Adou Minh, Việt Anh, Xuân Mạnh, Quang Vinh, Thành Long, Minh Khoa, Williams Minh Hoàng, Hai Long, Khoa Ngô.

Pakistan: Butt, Fazal, Afridi, Iqbal, Suliman, Shahzad, Ghazi, Akbar Khan, Nawaz, Mahmood, Haris Zeb.

BXH bảng B FIFA ASEAN Cup 2026

Phong độ thi đấu trong 5 trận gần nhất của Việt Nam

Phong độ thi đấu trong 5 trận gần nhất của Pakistan