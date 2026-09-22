Việt Nam – Pakistan thúc đẩy phát triển thị trường du lịch hai chiều

Sự kiện tập trung vào kết nối doanh nghiệp, giới thiệu điểm đến, du lịch Halal và dịch vụ thân thiện với khách Hồi giáo, cũng như trao đổi về khả năng cải thiện kết nối hàng không giữa Việt Nam và Pakistan.

Một trọng tâm của chương trình là chuyển các hoạt động khảo sát thành sản phẩm thực tế, đối tác thực tế và những đoàn khách thực tế. Các doanh nghiệp Việt được khuyến khích phát triển sản phẩm phù hợp với khách Pakistan, trong khi các đối tác Pakistan giới thiệu những điểm đến và trải nghiệm mới cho thị trường Việt Nam.

Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Phạm Lý)

Hướng tới thị trường khách hai chiều

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri cho rằng du lịch là một lĩnh vực quan trọng góp phần đưa nhân dân hai nước đến gần nhau hơn. Việt Nam và Pakistan đều sở hữu nhiều điểm đến và sản phẩm du lịch đặc sắc, từ di sản văn hóa, lịch sử, thiên nhiên đến nghỉ dưỡng và khám phá.

Theo Đại sứ Kohdayar Marri, chương trình tạo cơ hội để các doanh nghiệp hai nước trao đổi thông tin thị trường, thiết lập quan hệ kinh doanh, xây dựng sản phẩm du lịch chung và tìm kiếm cơ hội gia tăng lượng khách qua lại giữa Việt Nam và Pakistan.

Chuyến khảo sát và kết nối của đoàn Pakistan tại Việt Nam từ ngày 20-25/9. Đoàn khởi hành từ Pakistan ngày 20/9, đến Hà Nội ngày 21/9 và dự kiến rời Việt Nam ngày 25/9.

Trong thời gian tại Việt Nam, đoàn khảo sát các sản phẩm du lịch tại Hà Nội và Quảng Ninh – Hạ Long, đồng thời gặp gỡ các doanh nghiệp du lịch Việt Nam thông qua hoạt động kết nối B2B.

Một mục tiêu trọng tâm của chương trình là chuyển từ khảo sát điểm đến sang phát triển thị trường. Sau hoạt động FAM Trip và kết nối B2B, doanh nghiệp hai bên được kỳ vọng xây dựng các sản phẩm tour có khả năng bán thực tế, triển khai hoạt động tiếp thị chung, ký kết hợp tác và từng bước hình thành nguồn khách hai chiều.

Đối với khách Pakistan, Việt Nam có thế mạnh về du lịch văn hóa, thiên nhiên, nghỉ dưỡng biển, mua sắm, ẩm thực, du lịch gia đình, công vụ và MICE.

Một số sản phẩm được xác định có tiềm năng gồm Hà Nội – Hạ Long, Hà Nội – Ninh Bình – Hạ Long, Đà Nẵng – Hội An, TP. Hồ Chí Minh – Đồng bằng sông Cửu Long và Phú Quốc.

Giới thiệu thị trường du lịch Pakistan. (Ảnh: Lê An)

Trong phát triển thị trường này, các dịch vụ Halal và thân thiện với người Hồi giáo được xác định là một nội dung quan trọng. Bên cạnh đó, cơ sở lưu trú phù hợp, thông tin về địa điểm cầu nguyện, thủ tục visa và khả năng kết nối thuận tiện cũng là những yếu tố cần được quan tâm.

Ngược lại, Pakistan được giới thiệu là điểm đến mới đối với khách Việt Nam, với thế mạnh về di sản văn hóa, các thành phố lịch sử, kiến trúc Hồi giáo, cảnh quan núi non, thiên nhiên và du lịch khám phá. Islamabad, Lahore và Karachi có thể là những điểm đến phù hợp để giới thiệu thị trường; trong khi Hunza, Skardu và khu vực miền Bắc Pakistan có tiềm năng phát triển các sản phẩm du lịch núi và khám phá chuyên biệt.

Mục tiêu dài hạn được đặt ra là xây dựng dòng khách hai chiều bền vững, không chỉ thu hút khách Pakistan đến Việt Nam mà còn thúc đẩy khách Việt Nam khám phá Pakistan.

Tăng cường ký kết hợp tác

Các doanh nghiệp du lịch và đại diện hãng hàng không Việt Nam – Pakistan đang tăng cường hợp tác, đồng thời nghiên cứu khả năng khai thác các chuyến bay thuê chuyến và kết nối hàng không trực tiếp trong tương lai, trên cơ sở nhu cầu thị trường, tính khả thi thương mại và các quy định, phê duyệt cần thiết.

Hoạt động ký kết tại sự kiện. (Nguồn: BTC)

Trong khuôn khổ chương trình, 3 biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết, gồm: Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội (HUTC) và Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Pakistan (PATO), nhằm tăng cường mạng lưới hợp tác lữ hành giữa hai nước; Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Du lịch Việt Nam - Pakistan và Travel Walji's (Pvt.) Limited, nhằm phát triển thị trường và sản phẩm du lịch chung; Airblue Limited, Công ty TNHH VTours Vietnam và Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Du lịch Việt Nam - Pakistan, tập trung vào dịch vụ hàng không, du lịch, phát triển thị trường và vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không.

Các biên bản ghi nhớ được ký tại sự kiện là khuôn khổ để các bên tiếp tục phát triển thị trường, sản phẩm du lịch, kết nối doanh nghiệp và nghiên cứu các cơ hội hợp tác hàng không.

Tại chương trình, bà Lê Thị Minh Tâm, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Du lịch Việt Nam - Pakistan, nhấn mạnh FAM Trip là bước khởi đầu. Sau các hoạt động khảo sát và kết nối B2B, doanh nghiệp cần chuyển sang phát triển sản phẩm, bán tour, ký kết hợp đồng và tạo nguồn khách thực tế giữa hai thị trường.

Đại biểu tham dự chương trình chụp ảnh lưu niệm. (Nguồn: BTC)

Đại sứ Kohdayar Marri cũng khẳng định Đại sứ quán Pakistan tại Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác Việt Nam, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty Phát triển Du lịch Pakistan và khu vực tư nhân nhằm thúc đẩy các nội dung trao đổi tại chương trình thành kết quả cụ thể.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Tổng công ty Phát triển Du lịch Pakistan được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ xúc tiến du lịch, phát triển thị trường và phối hợp với các cơ quan liên quan để từng bước tháo gỡ những rào cản đối với việc đi lại hợp pháp giữa hai nước.