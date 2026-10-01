Việt Nam - Pakistan: Chiến thắng để 'chữa lành'

Đội tuyển Việt Nam trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Pakistan Ảnh: VFF

Bài toán hàng công

Trước khi bước vào trận đấu cuối gặp Pakistan, Đội tuyển Việt Nam mới chỉ có 1 bàn thắng sau hai lượt trận. Nếu như trước Philippines, các học trò của Huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik còn tìm được bàn thắng để giành trọn 3 điểm, thì trước Thái Lan, hàng công Việt Nam đã hoàn toàn bất lực trong việc xuyên thủng hệ thống phòng ngự nhiều lớp của đối thủ.

Để khoan low-block của người Thái, Việt Nam duy trì kiểm soát bóng tới 58%, tung ra 12 pha dứt điểm nhưng chỉ có 4 lần đưa bóng đi trúng mục tiêu. Những con số ấy cho thấy, vấn đề không nằm ở khả năng kiểm soát thế trận, mà ở chất lượng phối hợp ở 1/3 cuối sân. Những đường chuyền quyết định, các pha phối hợp để xuyên phá hàng phòng ngự đối phương chưa đủ đột biến, thiếu tính “sát thương”, khiến các chân sút Việt Nam không có nhiều cơ hội dứt điểm ở vị trí thuận lợi.

Mất Xuân Son, Việt Nam thiếu đi sự càn lướt và những miếng đánh trực diện, trong khi Đình Bắc lại chưa thể hiện được gì nhiều so với kỳ vọng ở khâu tạo đột biến. Các cầu thủ nhập tịch khác như Williams Minh Hoàng, Khoa Ngô, Tài Lộc, Hoàng Hên vẫn cần thêm thời gian để tìm được tiếng nói chung với lối chơi của toàn đội. Bài toán hàng công lúc này vì thế không thể chỉ trông chờ vào khoảnh khắc tỏa sáng của một cá nhân, mà cần những phương án tấn công đa dạng, bài bản hơn.

Mong chờ từ bộ đôi Long - Đức

Theo VOH Online, tiền vệ đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức nhiều khả năng sẽ có lần đầu tiên đá chính ở sân chơi FIFA ASEAN Cup năm nay. Trước đó, khi được tung vào hiệp 2 trận gặp Thái Lan, Nguyễn Hoàng Đức cùng với Lê Phạm Thành Long đã giúp Việt Nam không chỉ bịt kín các kẽ hở giữa các tuyến mà còn giúp “những chiến binh Sao Vàng” cầm nhịp tốt lối chơi và điều tiết nhịp độ trận đấu. Trước một dàn tiền vệ giàu năng lượng và sức bền đến từ vùng Nam Á, sự trở lại của Hoàng Đức chắc chắn sẽ giúp cho thầy Kim bớt lo lắng về tuyến giữa vốn đã quá mỏng manh của đội tuyển.

Ngoài bộ đôi Long - Đức, HLV Kim Sang-sik cũng có thể tính đến phương án xoay tua nhân sự theo từng thời điểm của trận đấu, như việc kéo Hoàng Hên lùi sâu hoặc đẩy Cao Pendant Quang Vinh lên tuyến giữa như đã từng thử nghiệm trước Thái Lan. Cách vận hành này không chỉ giúp giảm tải cho Thành Long - Hoàng Đức, đặc biệt khi trận đấu bước vào những thời điểm đòi hỏi cường độ cao, mà còn mở ra thêm những phương án chiến thuật linh hoạt, giúp đội tuyển chủ động điều chỉnh cách chơi tùy theo diễn biến trên sân.

Đội hình dự kiến của Đội tuyển Việt Nam gặp Pakistan. Ảnh: VOH

Không còn áp lực

Sau thất bại trước Thái Lan, Việt Nam không còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng B và tấm vé vào chơi trận chung kết. Nhưng “trong cái rủi có cái may”, áp lực thành tích và sức ép “phải thắng” dành cho Ban huấn luyện và các cầu thủ phần nào được cởi bỏ.

Trên lý thuyết, khoảng cách giữa hai đội là rất lớn. Pakistan hiện đứng hạng 198 thế giới, trong khi Việt Nam đứng hạng 99, chênh nhau tới gần 100 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Đó cũng là cơ sở để thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng đến một thế trận chủ động, mạnh dạn và giàu tính áp đặt hơn.

Một chiến thắng, nếu có, không chỉ giúp Việt Nam khép lại vòng bảng bằng một kết quả tích cực mà còn mở ra cơ hội giành một vị trí trên bục huy chương tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trong bối cảnh đội tuyển đang trải qua quá trình chuyển giao lực lượng khi mà thế hệ “kỳ tích Thường Châu” đã dần lùi xa, đây cũng là dịp để những nhân tố mới tiếp tục được trao cơ hội và dần bước ra ánh sáng.