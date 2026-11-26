Theo báo cáo vừa công bố của Deloitte, Việt Nam là thị trường duy nhất trong khu vực có số lượng thương vụ IPO tăng trong năm nay.

Tính đến ngày 20/11/2026, Việt Nam ghi nhận 7 thương vụ IPO, tăng từ 2 trong năm 2025, tương đương gấp 3,5 lần. Tổng giá trị vốn huy động đạt khoảng 942 triệu USD, trong khi vốn hóa các doanh nghiệp tại thời điểm IPO đạt hơn 8 tỷ USD.

Việt Nam ngược dòng giữa làn sóng IPO thoái trào ở Đông Nam Á.

Diễn biến này trái ngược với xu hướng chung của Đông Nam Á. Toàn khu vực ghi nhận khoảng 89 thương vụ IPO, huy động 5,1 tỷ USD, giảm lần lượt khoảng 26% về số thương vụ và 22% về giá trị vốn huy động so với năm trước.

Đáng chú ý, sự cải thiện của Việt Nam không chỉ nằm ở số lượng. Một số thương vụ quy mô lớn đã góp phần nâng giá trị huy động vốn, trong đó nổi bật là đợt IPO của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh với khoảng 508 triệu USD. Chứng khoán LPBank huy động khoảng 162 triệu USD, còn CTCP Hạ tầng GELEX đạt khoảng 111 triệu USD.

Các thương vụ còn lại thuộc những lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, truyền thông và đầu tư. Cơ cấu này cho thấy nguồn cung cổ phiếu mới đang mở rộng, dù giá trị huy động vẫn tập trung đáng kể vào một số doanh nghiệp lớn.

Trong cơ cấu vốn huy động, nhóm hàng tiêu dùng chiếm khoảng 64%, dịch vụ tài chính chiếm 17%, sản phẩm công nghiệp chiếm 16% và công nghệ, truyền thông, viễn thông chiếm 3%. Điều này phản ánh vai trò của những doanh nghiệp có thương hiệu, quy mô hoạt động và thị phần lớn trong việc thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

Ở cấp độ khu vực, Malaysia dẫn đầu về số lượng với 57 thương vụ, huy động khoảng 1,8 tỷ USD. Singapore ghi nhận 11 thương vụ, thu về khoảng 1,3 tỷ USD. Philippines đạt gần 956 triệu USD, chủ yếu nhờ thương vụ lớn của Mynt, công ty mẹ ví điện tử GCash.

Đáng chú ý, dù số lượng IPO tại Đông Nam Á giảm, quy mô vốn huy động bình quân mỗi thương vụ lại tăng. Mười thương vụ lớn nhất chiếm tới 76% tổng giá trị vốn huy động toàn khu vực. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn hiện diện nhưng ngày càng tập trung vào những doanh nghiệp có quy mô, triển vọng tăng trưởng và nền tảng kinh doanh rõ ràng.

Kết quả IPO tích cực trong năm 2026 tạo thêm kỳ vọng cho thị trường vốn Việt Nam, nhất là khi thị trường chứng khoán đã được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp. Việc cải thiện vị thế có thể giúp cổ phiếu Việt Nam tiếp cận nhiều hơn với các quỹ đầu tư quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội huy động vốn cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, số lượng thương vụ tăng chưa đồng nghĩa thị trường đã bước vào chu kỳ IPO quy mô lớn và bền vững. Khoảng cách giữa vốn hóa hơn 8 tỷ USD và số vốn huy động khoảng 942 triệu USD cho thấy giá trị định giá doanh nghiệp không đồng nghĩa với lượng vốn thực tế được đưa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thông qua phát hành.

Thách thức lớn hơn nằm ở khả năng duy trì nguồn cung doanh nghiệp chất lượng. Nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến lợi nhuận, dòng tiền, triển vọng tăng trưởng và khả năng sử dụng vốn sau IPO, thay vì chỉ chú ý đến thương hiệu hay mức định giá ban đầu.

Theo Deloitte, trong bối cảnh thị trường phát hành có tính chọn lọc cao hơn, doanh nghiệp cần chứng minh nền tảng tài chính ổn định, quản trị minh bạch và câu chuyện tăng trưởng đủ sức thuyết phục nhà đầu tư. Đây cũng là những yếu tố quyết định khả năng duy trì thanh khoản cổ phiếu sau khi lên sàn.

Đối với Việt Nam, yêu cầu này càng quan trọng khi dòng vốn ngoại được kỳ vọng gia tăng sau nâng hạng. Các doanh nghiệp muốn tiếp cận nhà đầu tư quốc tế cần cải thiện chất lượng báo cáo tài chính, công bố thông tin bằng tiếng Anh, nâng chuẩn quản trị và bảo đảm quyền lợi cổ đông.

Ở góc độ chính sách, việc thúc đẩy cơ chế gắn IPO với niêm yết, hiện đại hóa hệ thống giao dịch và thanh toán, mở rộng khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài sẽ góp phần cải thiện môi trường huy động vốn. Bên cạnh đó, quá trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn có thể bổ sung nguồn hàng hóa cho thị trường.

Triển vọng IPO Đông Nam Á năm 2027 được Deloitte đánh giá còn nhiều dư địa, dù vẫn chịu tác động từ bất ổn kinh tế, địa chính trị và biến động thị trường.

Với Việt Nam, lợi thế hiện tại là đà tăng trưởng số thương vụ trong bối cảnh khu vực trầm lắng. Nhưng để biến lợi thế này thành sức hút dài hạn, thị trường cần chuyển trọng tâm từ số lượng IPO sang chất lượng doanh nghiệp. Khả năng huy động vốn thành công và duy trì niềm tin của cổ đông sau niêm yết mới là thước đo quan trọng cho sự phát triển của thị trường vốn.