Việt Nam nỗ lực ngăn chặn va chạm trên biển dưới mọi hình thức

Chiều 20/10, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Datuk Lokman Hakim Ali - Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia, đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Malaysia lần thứ nhất. Hoạt động diễn ra trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 19-21/10 của đoàn Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đón ông Datuk Lokman Hakim Ali tới đồng chủ trì cuộc đối thoại tại trụ sở Bộ Quốc phòng, chiều 20/10.

Tại cuộc đối thoại, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Về các vấn đề trên biển, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn Malaysia cùng Việt Nam duy trì lập trường chung của ASEAN về giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Cùng với đó là thực hiện hiệu quả, đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả.

Về quan hệ song phương, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh dấu mốc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 11/2024. Trên cơ sở Bản ghi nhớ giữa Chính phủ hai nước về hợp tác quốc phòng, ký tháng 12/2023 tại Hà Nội, hợp tác quốc phòng đã đạt nhiều kết quả tích cực.

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Tại cuộc đối thoại, hai bên đã trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm.

Những kết quả nổi bật được ghi nhận trong trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; các cơ chế tham vấn, đối thoại; công nghiệp quốc phòng và hợp tác giữa các quân, binh chủng.

Về phía Malaysia, ông Datuk Lokman Hakim Ali khẳng định cuộc đối thoại lần thứ nhất đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác quốc phòng song phương, mở ra nhiều cơ hội làm sâu sắc hơn hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước trong tương lai.

Đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua, Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia mong muốn hai bên tiếp tục nỗ lực phối hợp, tập trung vào trao đổi đoàn, đào tạo, công nghiệp quốc phòng, khoa học - công nghệ. Qua đó, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực, thế giới.

Về các vấn đề trên biển, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn Malaysia cùng Việt Nam duy trì lập trường chung của ASEAN về giải quyết các bất đồng.

Về hướng hợp tác sắp tới, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn hai bên tiếp tục thực hiện hiệu quả những định hướng đã được Bộ trưởng Quốc phòng hai nước thống nhất trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia vào tháng 8/2026, đưa hợp tác quốc phòng trở thành một trong những trụ cột quan trọng.

Cùng với các lĩnh vực hợp tác đang triển khai, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn hai bên nghiên cứu mở rộng hợp tác trong một số lĩnh vực tiềm năng như quân y, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Đoàn đại biểu hai nước tham dự cuộc đối thoại.

Về hợp tác đào tạo, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn Malaysia hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho sĩ quan Việt Nam. Các hình thức được đề cập gồm cử giảng viên Bộ Quốc phòng Malaysia sang giảng dạy tại các cơ sở đào tạo trong Quân đội nhân dân Việt Nam, tiếp nhận sĩ quan Việt Nam sang Malaysia học tiếng Anh.

Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận sĩ quan Malaysia tham gia các khóa đào tạo tiếng Việt và Khóa Quan chức Quốc phòng quốc tế tại các học viện, nhà trường; hoan nghênh các đoàn học viện, nhà trường hai nước sang tham quan, nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cũng hoan nghênh lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp quốc phòng Malaysia sang tham dự, trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba, diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12/2026.