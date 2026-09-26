Việt Nam nỗ lực giảm tử vong do bệnh dại đến năm 2030

Theo số liệu công bố của Bộ Y tế, giai đoạn 2022-2025, Việt Nam ghi nhận trung bình 77 người tử vong vì bệnh dại mỗi năm. 9 tháng đầu năm nay, cả nước có 54 người tử vong do dại. Khoảng 400.000 người phải điều trị dự phòng sau phơi nhiễm do chó mèo cắn, với chi phí vaccine ước tính hơn 300 tỷ đồng mỗi năm.

Trong 4 năm từ 2022 đến 2025, cả nước ghi nhận 323 người tử vong do bệnh dại, bình quân 80,75 người/năm, cao hơn 8,8% so với mức bình quân 74,2 người/năm của giai đoạn 2017-2021.

Đại diện các ban, ngành, đoàn thể và người dân tham gia diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 (28/9). Ảnh Mai Trang/Nguồn nhandan.vn.

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dại gây ra, lây truyền từ động vật sang người, chủ yếu qua vết cắn, cào hoặc tiếp xúc với nước bọt của động vật mắc bệnh. Khi xuất hiện triệu chứng lâm sàng, bệnh gần như không thể cứu chữa.

Tuy nhiên, bệnh dại có thể phòng ngừa hiệu quả bằng cách kiểm soát nguồn lây trên động vật và điều trị dự phòng kịp thời sau phơi nhiễm.

Tại Hà Nội, từ năm 2023 đến nay chưa ghi nhận trường hợp tử vong do bệnh dại ở người. Tuy nhiên, mỗi năm thành phố có trên 30.000 người phải điều trị dự phòng sau khi bị chó, mèo cắn. Bệnh dại trên động vật vẫn được ghi nhận tại một số địa bàn. Từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội ghi nhận 6 ổ dịch tại Hòa Lạc, Hạ Bằng, Đoài Phương, Kiều Phú, Thạch Thất và Yên Xuân.

Sở Y tế Hà Nội phối hợp với địa phương tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 (28/9), với mục tiêu nâng cao nhận thức và thúc đẩy các biện pháp phòng bệnh, hướng tới mục tiêu không còn người tử vong do bệnh dại vào năm 2030.

Ngành Y tế nhấn mạnh việc quản lý, tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo và tăng cường phối hợp giữa ngành Y tế, thú y, chính quyền địa phương và người dân.

Khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vùng da có vết thương, cần rửa ngay vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng khoảng 15 phút, sau đó đến cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị dự phòng. Người dân không tự điều trị bằng thuốc nam hoặc các phương pháp dân gian.

Theo thống kê, trong giai đoạn từ năm 2022 đến ngày 21/9/2026, cả nước ghi nhận ít nhất 1.119 ổ dịch, 1.482 động vật mắc bệnh và 2.069 động vật chết, tiêu hủy. Số ổ dịch được ghi nhận tăng từ 168 năm 2022 lên 292 năm 2024, sau đó giảm còn 249 năm 2025. Biến động này phản ánh đồng thời tình hình lây truyền, cường độ giám sát, khả năng lấy mẫu và mức độ đầy đủ của báo cáo. Từ đầu năm 2026 đến ngày 21/9, cả nước ghi nhận 171 ổ dịch tại 22 tỉnh, thành phố, cho thấy virus dại vẫn lưu hành trên phạm vi rộng và nguy cơ phơi nhiễm ở người còn hiện hữu. Số tỉnh, thành phố ghi nhận dịch tăng từ 17 năm 2022 lên 28 năm 2024, cho thấy phạm vi phát hiện rộng hơn trong giai đoạn này.

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