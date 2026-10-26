Việt Nam nhất toàn đoàn tại giải Pickleball Bắc Hải mở rộng 2026

Giải đấu quy tụ các vận động viên đến từ nhiều quốc gia và khu vực, trong đó có Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc) và Ma Cao (Trung Quốc).

Các VĐV tham dự giải đấu.

Giải đấu được tổ chức tại Nhà thi đấu Pickleball Boyang Bắc Hải, là sân chơi giao lưu, thi đấu dành cho các vận động viên ở nhiều nhóm tuổi, đồng thời góp phần tăng cường kết nối và thúc đẩy phong trào Pickleball trong khu vực.

Các vận động viên Việt Nam đã thi đấu nổi bật ở nhiều nội dung. Sáu chức vô địch lần lượt thuộc về các cặp Nguyễn Phú Phúc/Phạm Việt Hưng (đôi nam 50–65 tuổi), Hà Trần Quang/Nguyễn Trọng Vĩnh (đôi nam 36–49 tuổi), Nguyễn Quốc Anh/Ngô Thành Đạt (đôi nam 18–35 tuổi), Nguyễn Quang Hưng/Lê Ngọc Bích (đôi nam nữ 36–49 tuổi), Nguyễn Đức Tuân/Vũ Thu Hằng (đôi nam nữ 18–35 tuổi) và Trần Thị Trang/Vũ Thu Hằng (đôi nữ).

Bên cạnh các chức vô địch, đoàn Việt Nam còn có 3 vị trí Á quân của Phạm Việt Hưng/Đinh Mỹ Lệ ở đôi nam nữ 50–65 tuổi, Nguyễn Phú Đức/Nguyễn Đức Tuân ở đôi nam 18–35 tuổi và Nguyễn Trọng Vĩnh/Lê Ngọc Bích ở đôi nam nữ 18–35 tuổi. Hai giải Ba thuộc về Nguyễn Quang Hưng/Nguyễn Phú Phúc ở đôi nam 36–49 tuổi và Phạm Quỳnh Mai/Đinh Mỹ Lệ ở nội dung đôi nữ.

Điểm đáng chú ý là nhiều vận động viên Việt Nam đã thi đấu thành công ở hai nội dung khác nhau. Nổi bật nhất là Vũ Thu Hằng với cú đúp vô địch ở đôi nữ và đôi nam nữ 18–35 tuổi.

Các vận động viên Phạm Việt Hưng, Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Đức Tuân và Lê Ngọc Bích đều giành một chức vô địch và một giải Á quân. Nguyễn Quang Hưng giành một chức vô địch và một giải Ba. Ngoài ra, Nguyễn Phú Phúc và Đinh Mỹ Lệ cũng cùng có hai lần bước lên bục nhận giải, với lần lượt một chức vô địch và một giải Ba; một giải Á quân và một giải Ba.

Kết quả tại Bắc Hải không chỉ ghi dấu thành tích của đoàn Việt Nam mà còn cho thấy khả năng thi đấu khá đồng đều ở nhiều nhóm tuổi và nội dung. Việc nhiều vận động viên đạt thành tích ở hơn một nội dung cũng là tín hiệu tích cực về bản lĩnh, khả năng thích ứng và kinh nghiệm thi đấu của các VĐV Việt Nam.

Trong bối cảnh Pickleball đang phát triển mạnh tại Việt Nam, các giải đấu và hoạt động giao lưu quốc tế là cơ hội để vận động viên tăng cường cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời mở rộng kết nối với cộng đồng Pickleball trong khu vực.

Thành tích Nhất toàn đoàn tại Bắc Hải vì vậy không chỉ mang ý nghĩa về kết quả thi đấu, mà còn góp thêm một dấu ấn tích cực cho Pickleball Việt Nam trên hành trình tăng cường giao lưu và hội nhập quốc tế.