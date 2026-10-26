Việt Nam nhất toàn đoàn Giải pickleball Bắc Hải mở rộng 2026

Các tay vợt Việt Nam thể hiện phong độ nổi bật ở nhiều nhóm tuổi và nội dung thi đấu.

Các tay vợt Việt Nam đã có một giải đấu bổ ích

Sáu tấm HCV lần lượt thuộc về Nguyễn Phú Phúc/Phạm Việt Hưng ở đôi nam 50–65 tuổi; Hà Trần Quang/Nguyễn Trọng Vĩnh đôi nam 36–49 tuổi; Nguyễn Quốc Anh/Ngô Thành Đạt đôi nam 18–35 tuổi; Nguyễn Quang Hưng/Lê Ngọc Bích đôi nam nữ 36–49 tuổi; Nguyễn Đức Tuân/Vũ Thu Hằng đôi nam nữ 18–35 tuổi và Trần Thị Trang/Vũ Thu Hằng đôi nữ.

Ở các nội dung còn lại, Việt Nam giành thêm 3 vị trí á quân. Phạm Việt Hưng/Đinh Mỹ Lệ về nhì ở đôi nam nữ 50–65 tuổi; Nguyễn Phú Đức/Nguyễn Đức Tuân giành HCB đôi nam 18–35 tuổi; còn Nguyễn Trọng Vĩnh/Lê Ngọc Bích đứng thứ hai đôi nam nữ 18–35 tuổi.

Các tay vợt Việt Nam giành chức vô địch đôi nam

Hai HCĐ thuộc về Nguyễn Quang Hưng/Nguyễn Phú Phúc ở đôi nam 36–49 tuổi và Phạm Quỳnh Mai/Đinh Mỹ Lệ ở nội dung đôi nữ.

Đáng chú ý, nhiều tay vợt đạt thành tích ở hai nội dung, cho thấy khả năng thích ứng và sự ổn định trong thi đấu. Vũ Thu Hằng là gương mặt nổi bật với cú đúp HCV ở đôi nữ và đôi nam nữ 18–35 tuổi.

Phạm Việt Hưng, Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Đức Tuân và Lê Ngọc Bích đều giành một HCV cùng một HCB. Trong khi đó, Nguyễn Quang Hưng có một HCV và một HCĐ.

Đội tuyển Việt Nam đã có một giải đấu thành công

Kết quả tại Bắc Hải không chỉ mang về vị trí nhất toàn đoàn mà còn tạo thêm dấu ấn cho pickleball Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Trong bối cảnh môn thể thao này ngày càng phát triển trong nước, việc tham gia các giải đấu quốc tế giúp tay vợt Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn và mở rộng cơ hội giao lưu với cộng đồng pickleball khu vực và châu lục.