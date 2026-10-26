Việt Nam nhất toàn đoàn Giải pickleball Bắc Hải mở rộng 2026
Đội tuyển pickleball Việt Nam vừa khép lại Giải pickleball Bắc Hải mở rộng 2026 với thành tích ấn tượng khi giành 6 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ, qua đó đứng nhất toàn đoàn. Giải đấu diễn ra trong hai ngày 24 và 25.10 tại Bắc Hải (Trung Quốc), quy tụ các tay vợt đến từ Việt Nam, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan và Macau (Trung Quốc).
Các tay vợt Việt Nam thể hiện phong độ nổi bật ở nhiều nhóm tuổi và nội dung thi đấu.
Sáu tấm HCV lần lượt thuộc về Nguyễn Phú Phúc/Phạm Việt Hưng ở đôi nam 50–65 tuổi; Hà Trần Quang/Nguyễn Trọng Vĩnh đôi nam 36–49 tuổi; Nguyễn Quốc Anh/Ngô Thành Đạt đôi nam 18–35 tuổi; Nguyễn Quang Hưng/Lê Ngọc Bích đôi nam nữ 36–49 tuổi; Nguyễn Đức Tuân/Vũ Thu Hằng đôi nam nữ 18–35 tuổi và Trần Thị Trang/Vũ Thu Hằng đôi nữ.
Ở các nội dung còn lại, Việt Nam giành thêm 3 vị trí á quân. Phạm Việt Hưng/Đinh Mỹ Lệ về nhì ở đôi nam nữ 50–65 tuổi; Nguyễn Phú Đức/Nguyễn Đức Tuân giành HCB đôi nam 18–35 tuổi; còn Nguyễn Trọng Vĩnh/Lê Ngọc Bích đứng thứ hai đôi nam nữ 18–35 tuổi.
Hai HCĐ thuộc về Nguyễn Quang Hưng/Nguyễn Phú Phúc ở đôi nam 36–49 tuổi và Phạm Quỳnh Mai/Đinh Mỹ Lệ ở nội dung đôi nữ.
Đáng chú ý, nhiều tay vợt đạt thành tích ở hai nội dung, cho thấy khả năng thích ứng và sự ổn định trong thi đấu. Vũ Thu Hằng là gương mặt nổi bật với cú đúp HCV ở đôi nữ và đôi nam nữ 18–35 tuổi.
Phạm Việt Hưng, Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Đức Tuân và Lê Ngọc Bích đều giành một HCV cùng một HCB. Trong khi đó, Nguyễn Quang Hưng có một HCV và một HCĐ.
Kết quả tại Bắc Hải không chỉ mang về vị trí nhất toàn đoàn mà còn tạo thêm dấu ấn cho pickleball Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
Trong bối cảnh môn thể thao này ngày càng phát triển trong nước, việc tham gia các giải đấu quốc tế giúp tay vợt Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn và mở rộng cơ hội giao lưu với cộng đồng pickleball khu vực và châu lục.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/viet-nam-nhat-toan-doan-giai-pickleball-bac-hai-mo-rong-2026-279264.html