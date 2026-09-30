Việt Nam nhất toàn đoàn Giải pencak silat Đông Nam Á 2026

Diễn ra từ ngày 22 đến 29.9 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (phường Cầu Kiệu, TP.HCM), giải quy tụ gần 150 VĐV, HLV của 5 quốc gia, gồm: Việt Nam, Lào, Malaysia, Myanmar và Singapore. Các VĐV tranh tài ở 32 nội dung, gồm 8 nội dung biểu diễn và 24 nội dung đối kháng.

Chủ nhà Việt Nam giành 21 HCV, xếp hạng nhất toàn đoàn

Chủ nhà Việt Nam tham dự với gần 50 VĐV. Sau 6 ngày tranh tài, đội tuyển giành tổng cộng 21 HCV, 9 HCB và 1 HCĐ, đứng đầu bảng tổng sắp.

Malaysia xếp thứ hai với 6 HCV, 17 HCB và 3 HCĐ, còn Singapore đứng thứ ba với 3 HCV, 1 HCB và 6 HCĐ.

Bên cạnh thành tích chuyên môn, giải đấu còn là dịp để Ban huấn luyện rà soát lực lượng, đánh giá phong độ và khả năng cạnh tranh của các VĐV ở từng nội dung, hạng cân, đặc biệt là nhóm võ sĩ trẻ.

Ban tổ chức đánh giá giải đấu góp phần tạo môi trường để các VĐV Đông Nam Á thi đấu, trao đổi chuyên môn và học hỏi kinh nghiệm.

Sự kiện cũng tăng cường kết nối giữa các liên đoàn, đội tuyển và HLV, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào pencak silat trong khu vực.

Với TP.HCM, việc đăng cai các sự kiện thể thao quốc tế tiếp tục mở ra cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, đồng thời tăng cường sự gắn kết thể thao giữa thành phố với các quốc gia Đông Nam Á.