Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp Tiến sĩ Marcin Czepelak, Tổng Thư ký Tòa Trọng tài Thường trực (PCA). Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đánh giá cao kết quả hoạt động của Văn phòng PCA tại Hà Nội sau 4 năm thành lập, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu mong muốn sớm có phiên xét xử quốc tế đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, tiến tới trở thành địa điểm tin cậy để giải quyết tranh chấp được các quốc gia trong khu vực và trên thế giới lựa chọn.

Theo Phó Thủ tướng, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động, Việt Nam nhất quán đề cao Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, nhất là nguyên tắc giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình; đồng thời ghi nhận vai trò quan trọng của PCA trong gìn giữ hoà bình và an ninh quốc tế, hỗ trợ các quốc gia giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và hòa giải, đặc biệt trong giải thích, áp dụng Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Phó Thủ tướng đề nghị PCA tiếp tục phối hợp tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về giải quyết tranh chấp quốc tế cho cán bộ các bộ, ngành; tạo điều kiện để cán bộ, luật gia trẻ Việt Nam thực tập, làm việc tại PCA; giới thiệu, kết nối chuyên gia quốc tế với các cơ quan, cơ sở đào tạo luật của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp Tiến sĩ Marcin Czepelak, Tổng Thư ký Tòa Trọng tài Thường trực (PCA). Ảnh: An Đăng/TTXVN

Bên cạnh hỗ trợ giải quyết các vấn đề công pháp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu mong muốn PCA đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Đối với tranh chấp đầu tư quốc tế, quan điểm của Việt Nam là phòng ngừa từ sớm, từ xa, xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị của nhà đầu tư. Năm 2026, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù trong lĩnh vực này. Việt Nam đã thành lập Toà án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị PCA kết nối các Bộ, ngành và Toà án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam với các Văn phòng, đối tác trong mạng lưới của PCA; qua đó, giúp Việt Nam nắm bắt thông tin về hoạt động giải quyết tranh chấp quốc tế, chủ động hoàn thiện thể chế và quản trị rủi ro phát sinh các tranh chấp một cách hiệu quả.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành trao đổi với Văn phòng PCA tại Hà Nội và các cơ quan liên quan để triển khai các nội dung hợp tác cụ thể.

Tại buổi tiếp, Tổng Thư ký Marcin Czepelak bày tỏ cảm ơn Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã dành thời gian tiếp Đoàn; tin rằng Việt Nam là nước chủ nhà tuyệt vời và có thể trở thành trung tâm giải quyết tranh chấp ở khu vực.

Tổng Thư ký Marcin Czepelak đánh giá, Việt Nam đang trong quỹ đạo phát triển nhanh, mạnh mẽ và để hiện thực hóa các mục tiêu đặt ra, PCA mong muốn phối hợp, hỗ trợ Việt Nam trong việc hoàn thiện khung pháp lý phù hợp nhằm thu hút nguồn lực ngày càng hiệu quả.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu với các đại biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Thời gian qua, các chuyên gia pháp lý Việt Nam bước đầu được quốc tế ghi nhận thông qua việc trúng cử hai nhiệm kỳ liên tiếp của Uỷ ban Luật pháp quốc tế của Liên hợp quốc; năm 2026 lần đầu tiên có Thẩm phán Tòa án Luật Biển quốc tế. Đồng thời, Việt Nam đang hoàn tất thủ tục giới thiệu trọng tài viên ứng cử tham gia PCA nhiệm kỳ 2026 - 2030.