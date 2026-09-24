Việt Nam - Nhật Bản tìm giải pháp chống xói lở bờ biển

Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam phối hợp với Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản tổ chức Hội thảo Đối thoại hợp tác quản lý thiên tai Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 14 với chủ đề "Công nghệ ứng phó với thiên tai liên quan đến nước và ven biển - Các giải pháp chống xói lở bờ biển".

Đại biểu Việt Nam và Nhật Bản trao đổi giải pháp phòng, chống xói lở bờ biển tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết các cuộc đối thoại đã trở thành diễn đàn thường xuyên để hai bên chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, công nghệ và cùng thảo luận những vấn đề thực tiễn trong quản lý rủi ro thiên tai.

Ông dẫn ví dụ về đập SABO do Nhật Bản tài trợ xây dựng tại Sơn La. Công trình đã phát huy hiệu quả ngăn dòng lũ bùn đá trong đợt lũ tháng 7/2026.

Theo ông Sơn, xói lở bờ biển đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với việc bảo vệ người dân, cơ sở hạ tầng và các hoạt động kinh tế - xã hội vùng ven biển. Kinh nghiệm của Nhật Bản, kết hợp với thực tiễn Việt Nam, sẽ cung cấp thêm thông tin phục vụ nghiên cứu, quản lý và triển khai các giải pháp trong thời gian tới.

Ông Taizo Ida, Thư ký Thứ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản khẳng định Nhật Bản sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ Việt Nam ứng dụng khoa học, công nghệ trong phòng, chống thiên tai, trong đó có xói lở bờ biển, phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

Đến năm 2026, hai bộ đã có 14 năm phối hợp, duy trì hoạt động đối thoại, trao đổi đoàn và triển khai nhiều dự án hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai.

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