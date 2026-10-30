Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch và bảo vệ bản quyền trên môi trường số

Toàn cảnh buổi tiếp

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đại sứ Ito Naoki và đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian qua.

Thông tin về kế hoạch ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Chính quyền tỉnh Kanagawa giai đoạn 2026-2029, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết theo kế hoạch, lễ ký kết dự kiến diễn ra vào ngày 10.11 tại trụ sở Chính quyền tỉnh Kanagawa (Nhật Bản).

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần củng cố và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Bộ VHTTDL Việt Nam với tỉnh Kanagawa trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Thứ trưởng đề nghị Đại sứ Ito Naoki quan tâm, phối hợp và hỗ trợ để hoạt động được tổ chức chu đáo, góp phần thúc đẩy hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch giữa Việt Nam với địa phương của Nhật Bản.

Về công tác triển khai các biện pháp tăng cường giám định tư pháp đối với các tài liệu liên quan đến sách, truyện tranh trên mạng, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết ngay sau khi tiếp nhận đề nghị từ phía Nhật Bản, Bộ VHTTDL thời gian qua đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường công tác giám định tư pháp, phối hợp phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Trong tháng 7.2026 vừa qua, Bộ VHTTDL đã phối hợp với Cục Bản quyền tác giả Nhật Bản tổ chức Hội thảo về thực thi bản quyền trên môi trường số. Vào tháng 10.2026, Bộ VHTTDL đã cử đoàn công tác tham dự hội thảo tại Tokyo cũng về nội dung này.

Trong thời gian qua, Bộ VHTTDL đã phối hợp với Bộ Công an triển khai xử lý một vụ việc liên quan đến các website đăng tải trái phép truyện tranh nước ngoài, trong đó có truyện tranh Nhật Bản.

Theo Thứ trưởng, việc xây dựng, hoàn thiện Luật Bản quyền tác giả trong năm 2027 sẽ góp phần tạo cơ sở pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan, giải quyết những vấn đề phát sinh trong môi trường số và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

Thứ trưởng khẳng định Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan để xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm bản quyền.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki

Liên quan đến chương trình Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Nhật Bản 2027-2028, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đánh giá cao ý tưởng tổ chức Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Nhật Bản 2027-2028, coi đây là dấu mốc quan trọng nhằm tạo thêm động lực thúc đẩy trao đổi khách, tăng cường kết nối doanh nghiệp và mở rộng các hoạt động quảng bá du lịch giữa hai nước.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương giao Cục Hợp tác quốc tế phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Nhật Bản 2027-2028.

Nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình, Thứ trưởng bày tỏ mong muốn hai bên sớm thống nhất kế hoạch, tạo nền tảng để triển khai nhiều hoạt động thiết thực, qua đó tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và tiềm năng du lịch của mỗi nước.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình từ phía Bộ VHTTDL và cá nhân Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương dành cho đoàn công tác, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki hoan nghênh những kết quả tích cực trong công tác phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm bản quyền tại Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này, đặc biệt là giữa các cơ quan chuyên môn về bản quyền, nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm.

Đại sứ Ito Naoki cũng bày tỏ hoan nghênh chương trình tổ chức Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Nhật Bản 2027-2028, đồng thời cho biết sẽ chuyển tải thông tin tới Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản để cùng phối hợp triển khai. Đại sứ mong muốn phía Việt Nam sớm xây dựng kế hoạch tổng thể, xác định các hoạt động cụ thể để hai bên có cơ sở trao đổi, thống nhất và phối hợp tổ chức.

Bên cạnh đó, hai bên cũng cần tiếp tục quan tâm thúc đẩy giao lưu văn hóa, nghệ thuật, tạo điều kiện để nghệ sĩ hai bên tăng cường biểu diễn, trao đổi chuyên môn và mở rộng cơ hội hợp tác.

Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ phía Việt Nam trong quá trình làm thủ tục thị thực, tạo điều kiện để các nghệ sĩ tham gia và triển khai các chương trình theo kế hoạch.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn thúc đẩy các nội dung hợp tác đã đề ra.

Những hoạt động hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch và bảo vệ bản quyền được kỳ vọng sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, thúc đẩy mở rộng giao lưu, kết nối giữa nhân dân hai nước trong thời gian tới.