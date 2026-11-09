Việt Nam-Nhật Bản thúc đẩy hợp tác quốc phòng đi vào chiều sâu

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro. (Ảnh: Văn Hoàn)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 9/11, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Nhật Bản lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa rất quan trọng, là dấu mốc lịch sử mở ra giai đoạn phát triển mới với tầm vóc mới trong quan hệ hai nước, tạo động lực thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực, trong đó có quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, tháng 7 vừa qua, ông đã có chuyến thăm chính thức Nhật Bản. Cuối tháng 10, nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng và cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-Nhật Bản tại Philippines, hai Bộ trưởng cũng đã có cuộc gặp song phương.

Tại hội kiến, hai Bộ trưởng đánh giá hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản thời gian qua không ngừng được mở rộng, đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực. Hai bên duy trì thường xuyên, hiệu quả các cơ chế Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng, Tham vấn Sĩ quan tham mưu ba quân chủng Hải quân, Lục quân và Không quân; đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh và gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Quang cảnh cuộc hội kiến. (Ảnh: Văn Hoàn)

Các cơ quan, đơn vị của hai Bộ Quốc phòng tích cực phối hợp, triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất. Bộ Quốc phòng Việt Nam cảm ơn Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã hỗ trợ hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân đội Việt Nam trong những năm qua.

Nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng song phương, đóng góp vào hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển của mỗi nước cũng như khu vực, hai Bộ trưởng nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại, tham vấn; tăng cường hợp tác đào tạo, công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh.

Hai bên cũng nhất trí tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế, trong đó có Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+)./.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại cuộc hội kiến. (Ảnh: Văn Hoàn)