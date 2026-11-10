Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 10/11 (giờ địa phương), tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi tiếp ông Nikai Toshihiro, nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt; bà Koike Yuriko, Thống đốc Tokyo; ông Hanazumi Hideyo, Thống đốc tỉnh Niigata; ông Nagasaki Kotaro, Thống đốc tỉnh Yamanashi; ông Ichimi Katsuyuki, Thống đốc tỉnh Mie; ông Miyazaki Izumi, Thống đốc tỉnh Wakayama.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/viet-nam-nhat-ban-thuc-day-hop-tac-giua-cac-dia-phuong-10442753.html