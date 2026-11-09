Việt Nam – Nhật Bản thúc đẩy hợp tác đồng sáng tạo công nghệ
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 9/11, tại Thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Diễn đàn Công tư về hợp tác kinh tế và khoa học, công nghệ Việt Nam – Nhật Bản, với chủ đề “Đồng sáng tạo công nghệ, đồng kiến tạo chuỗi giá trị tương lai”. Tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các doanh nghiệp, bộ, ngành hai nước trong nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, AI, bán dẫn, năng lượng, giáo dục, y tế, tài chính, giao thông và logistics. Cũng tại đây, hai nước công bố Năm Hợp tác du lịch Việt Nam – Nhật Bản 2027–2028.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/viet-nam-nhat-ban-thuc-day-hop-tac-dong-sang-tao-cong-nghe-24626110918000551.htm