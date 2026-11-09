Việt Nam – Nhật Bản thúc đẩy hợp tác đồng sáng tạo công nghệ

Giải trình một số vấn đề về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nói về ý kiến “có cái gì, lợi ích gì ở chỗ này hay không”, khẳng định “không có doanh nghiệp nào có thể tiếp cận tất cả các thành viên Chính phủ để mà đưa nhóm lợi ích vào trong chính sách này”.