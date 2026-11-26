Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Văn Lượng, Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam và Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Shinichi Toyooka, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Lồng ngực Nhật Bản đại diện 2 bên ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. (Ảnh: BTC cung cấp)

Chiều 26/11, trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác quốc tế trước thềm Hội nghị Khoa học Bệnh phổi toàn quốc lần thứ 12 (VILA 2026), Hội Phổi Việt Nam (Vietnam Lung Association-VILA) và Hội Phẫu thuật Lồng ngực Nhật Bản (Japanese Society of Thoracic Surgeons-JSTS) tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) tại Hà Nội, với sự phối hợp của Bệnh viện Phổi Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, Thầy thuốc ưu tú, Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Văn Lượng, Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam nhấn mạnh, các bệnh lý lồng ngực, trong đó có ung thư phổi, bệnh lao và các bệnh phổi mạn tính, vẫn đang là gánh nặng đáng kể đối với sức khỏe cộng đồng. Trong bối cảnh đó, nhu cầu phát triển phẫu thuật lồng ngực chất lượng cao, đồng thời đào tạo đội ngũ bác sĩ phẫu thuật trẻ có trình độ chuyên môn vững vàng, ngày càng trở nên cấp thiết.

Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Văn Lượng, Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam phát biểu. (Ảnh: BTC cung cấp)

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Văn Lượng, Hội Phẫu thuật Lồng ngực Nhật Bản là tổ chức chuyên môn có uy tín trong lĩnh vực này. Việc thiết lập quan hệ hợp tác chính thức giữa hai Hội sẽ tạo thêm điều kiện để các chuyên gia, bác sĩ hai nước trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức và phát triển năng lực chuyên môn.

"Hợp tác với JSTS sẽ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn trong lĩnh vực các bệnh lý hô hấp, phẫu thuật lồng ngực cũng như hội nhập của y học nước nhà với thế giới", Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Văn Lượng nhấn mạnh.

Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Shinichi Toyooka, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Lồng ngực Nhật Bản bày tỏ vui mừng khi 2 hội chính thức thiết lập khuôn khổ hợp tác. Theo Giáo sư, việc ký kết là kết quả của quá trình trao đổi, kết nối và xây dựng quan hệ giữa các chuyên gia hai nước trong nhiều năm qua, trong đó có những đóng góp tích cực của Tiến sĩ, bác sĩ Satoshi Nagasaka cùng các đồng nghiệp Việt Nam.

Chia sẻ về định hướng hợp tác, Giáo sư Shinichi Toyooka cho biết Việt Nam và Nhật Bản cùng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị cho người bệnh mắc các bệnh lý phổi. Thông qua các hội nghị khoa học và hoạt động trao đổi chuyên môn, hai bên sẽ có thêm cơ hội chia sẻ kinh nghiệm thực hành, thảo luận những thách thức trong khám, chữa bệnh và trao đổi phương pháp đào tạo y khoa.

Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Shinichi Toyooka, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Lồng ngực Nhật Bản bày tỏ vui mừng khi 2 hội chính thức thiết lập khuôn khổ hợp tác. (Ảnh: BTC cung cấp)

Đặc biệt, Chủ tịch JSTS kỳ vọng 2 hội sẽ tạo thêm nhiều cơ hội để các bác sĩ trẻ đến thăm, học tập và trao đổi trực tiếp tại các cơ sở y tế của hai nước. Những mối quan hệ chuyên môn được hình thành từ các chương trình này sẽ là nền tảng thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đào tạo chung trong tương lai, góp phần phát triển đội ngũ bác sĩ kế cận.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Y tế đánh giá, Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng, tin cậy của Việt Nam trong lĩnh vực y tế suốt hơn nửa thế kỷ qua. Hợp tác y tế giữa hai nước không chỉ thể hiện ở hỗ trợ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị mà còn ở chuyển giao tri thức, công nghệ, phương pháp quản trị và đào tạo nhiều thế hệ thầy thuốc Việt Nam.

Trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản, Thứ trưởng mong muốn hợp tác y tế giữa 2 quốc gia bước sang giai đoạn phát triển mới, từ hỗ trợ nâng cao năng lực đến cùng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và tạo ra những giá trị khoa học có ý nghĩa đối với y học khu vực và thế giới. Việc 2 hội ký kết thỏa thuận hợp tác là một bước đi cụ thể theo định hướng này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Y tế đánh giá, Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng, tin cậy của Việt Nam trong lĩnh vực y tế suốt hơn nửa thế kỷ qua. (Ảnh: BTC cung cấp)

Từ góc độ chuyên môn, Thứ trưởng Đào Xuân Cơ nhấn mạnh, thành công của một ca phẫu thuật lồng ngực không chỉ được quyết định trong phòng mổ mà là kết quả của cả một chuỗi chuyên môn liên hoàn, từ sàng lọc, chẩn đoán sớm, đánh giá chức năng hô hấp, lựa chọn chỉ định, kỹ thuật phẫu thuật đến gây mê hồi sức, kiểm soát nhiễm khuẩn và phục hồi chức năng sau phẫu thuật.

Đặc biệt, đối với ghép phổi, thành công không chỉ là thực hiện được một ca ghép mà còn phải bảo đảm khả năng duy trì chức năng tạng ghép, kéo dài thời gian sống và nâng cao chất lượng sống lâu dài cho người bệnh. Đây cũng là thước đo năng lực của cả một hệ thống y tế.

Theo Thứ trưởng, Nhật Bản có nhiều thế mạnh trong phát hiện sớm ung thư phổi, phẫu thuật ít xâm lấn, phẫu thuật robot, ghép phổi và quản lý chất lượng điều trị. Trong khi đó, Việt Nam có đội ngũ thầy thuốc giàu kinh nghiệm thực tiễn, có năng lực tiếp nhận, làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu và nhiều vấn đề khoa học cần được nghiên cứu trong điều kiện dịch tễ, đặc điểm người bệnh của khu vực châu Á. Hai bên có nhiều cơ hội bổ trợ thế mạnh cho nhau.

Trên tinh thần thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bộ Y tế mong muốn 2 hội tập trung hợp tác vào 4 định hướng trọng tâm: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng các chương trình đào tạo dài hạn, chuẩn hóa năng lực chuyên môn theo hướng tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế; đẩy mạnh chuyển giao và làm chủ công nghệ, ưu tiên các lĩnh vực phát hiện sớm ung thư phổi, phẫu thuật ít xâm lấn, phẫu thuật robot, ghép phổi và quản lý người bệnh toàn diện trước, trong và sau phẫu thuật; phát triển các chương trình nghiên cứu khoa học chung, nghiên cứu đa trung tâm, xây dựng cơ sở dữ liệu lâm sàng và công bố quốc tế; chuẩn hóa các hướng dẫn chuyên môn, quản trị chất lượng và an toàn người bệnh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Y tế tặng hoa chúc mừng đại diện 2 hội. (Ảnh: BTC cung cấp)

Thứ trưởng Đào Xuân Cơ cũng đề nghị sau lễ ký kết, 2 hội sớm xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, có lộ trình, đầu mối chịu trách nhiệm và kết quả có thể đo lường được. Bộ Y tế hoan nghênh, ủng hộ và sẽ đồng hành cùng 2 hội trong quá trình triển khai các nội dung hợp tác phù hợp với quy định pháp luật của 2 quốc gia.

Tại buổi lễ, Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Văn Lượng, Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam và Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Shinichi Toyooka, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Lồng ngực Nhật Bản đã đại diện 2 bên ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Y tế, Tổng Hội Y học Việt Nam, đại diện các cơ quan, đơn vị và các chuyên gia hai nước.

Các chuyên gia Nhật Bản tham dự lễ ký kết. (Ảnh: BTC cung cấp)

Việc ký kết mở ra khuôn khổ hợp tác chính thức để 2 tổ chức chuyên môn tăng cường kết nối, phát triển các chương trình đào tạo, trao đổi chuyên gia và nghiên cứu khoa học. Qua đó, đội ngũ bác sĩ Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận kinh nghiệm thực tiễn, công nghệ và phương pháp điều trị tiên tiến của Nhật Bản, đồng thời từng bước nâng cao năng lực nghiên cứu, đào tạo và làm chủ kỹ thuật.