Việt Nam – Nhật Bản thúc đẩy hợp tác an ninh

Tại cuộc gặp giữa Bộ trưởng Lương Tam Quang với Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản Kusunoki Yoshinobu, hai Bên vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đang trên đà phát triển tích cực trên mọi lĩnh vực.

Bộ trưởng Lương Tam Quang gặp mặt Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản Kusunoki (ảnh: Trí Trung).

Trên cơ sở đó, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản đã đạt nhiều kết quả thực chất. Nổi bật, trong năm 2026, hai Bên đã tổ chức thành công Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 10 và Hội nghị INTERPOL song phương Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 3.

Nhằm củng cố hợp tác trong thời gian tới, hai Bên nhất trí kiên quyết không cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào lợi dụng lãnh thổ nước này để xâm hại lợi ích nước kia; đẩy nhanh tiến độ xử lý các yêu cầu phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng truy nã.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản Kusunoki (ảnh: Trí Trung).

Đồng thời, hai Bên sẽ thiết lập cơ chế "Hội nghị thường niên" giữa Cục trưởng Đối ngoại hai Bên nhằm kịp thời thống nhất kế hoạch hợp tác, giải quyết có hiệu quả các cam kết, thỏa thuận chung của lãnh đạo cấp cao hai Bên.

Bộ trưởng Lương Tam Quang, Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản Kusunoki và các đại biểu (ảnh: Trí Trung).

Bên cạnh đó, hai Trưởng đoàn nhất trí thiết lập cơ chế hợp tác giữa Học viện Cảnh sát quốc gia Nhật Bản với Học viện Cảnh sát Bộ Công an trong tổ chức các chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm thực thi pháp luật, ứng phó với các thách thức an ninh chung, nhất là tội phạm mới nổi, tội phạm mạng, khủng bố quốc tế và bảo đảm an ninh công cộng.

*Tại cuộc gặp giữa Bộ trưởng Lương Tam Quang và Chủ tịch Uỷ ban Công an quốc gia Nhật Bản Hanashi Yasuhiro, hai bên khẳng định trên nền tảng quan hệ "Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản", hợp tác an ninh và thực thi pháp luật giữa hai nước đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Bộ trưởng Lương Tam Quang gặp mặt Chủ tịch Uỷ ban Công an quốc gia Nhật Bản Hanashi Yasuhiro (ảnh: Trí Trung).

Thời gian qua, hai Bên đã duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, thi hành án hình sự, quản lý xuất nhập cảnh…

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Chủ tịch Uỷ ban Công an quốc gia Nhật Bản Hanashi Yasuhiro (ảnh: Trí Trung).

Nhằm đưa quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban Công an quốc gia Nhật Bản ngày càng đi vào hiệu quả, thực chất, hai Bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác thực chất trong phòng ngừa, ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản sinh sống, lao động, học tập và làm việc trên cơ sở tuân thủ pháp luật, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội của Nhật Bản…

Bộ trưởng Lương Tam Quang, Chủ tịch Uỷ ban Công an quốc gia Nhật Bản Hanashi Yasuhiro và các đại biểu (ảnh: Trí Trung).

* Cùng ngày, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đã tiếp ông Mitsuo Ochi, Hiệu trưởng Đại học Hiroshima và tiếp ông Kono Hitoshi, Chủ tịch Tập đoàn Tsuneishi.

Tiếp ông Mitsuo Ochi, Hiệu trưởng trường Đại học Hiroshima, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam hoan nghênh chủ trương hợp tác với Đại học Hiroshima trong nghiên cứu, phát triển, đào tạo nguồn nhân lực trên lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và bảo đảm an ninh môi trường số.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp ông Mitsuo Ochi, Hiệu trưởng trường Đại học Hiroshima (ảnh: Trí Trung).

Bộ trưởng đề nghị hai Bên có những trao đổi thực chất, cụ thể, nhằm triển khai sớm việc cử sinh viên Bộ Công an Việt Nam sang học tập, đào tạo tại Đại học Hiroshima hoặc mời các giáo sư, chuyên gia của Trường sang Việt Nam giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm, thực hành tại các cơ sở đào tạo của Bộ Công an.

Tiếp ông Kono Hitoshi, Chủ tịch Tập đoàn Tsuneishi, Bộ trưởng Lương Tam Quang hoan nghênh Tập đoàn Tsuneishi trao đổi, đề xuất phương hướng hợp tác cụ thể với Bộ Công an Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam rất quan tâm, ưu tiên tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ, trang bị hiện đại phục vụ công tác, chiến đấu.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp ông Kono Hitoshi, Chủ tịch Tập đoàn Tsuneishi (ảnh: Trí Trung).

Bộ trưởng khẳng định, Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng trao đổi, hợp tác với các doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản để nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm quản trị, hợp tác liên doanh sản xuất, chuyển giao công nghệ…