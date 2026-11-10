Việt Nam – Nhật Bản thúc đẩy đầu tư chất lượng cao, hướng tới thương mại 80 tỷ USD

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tiến vào phòng hội đàm. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, chiều 9/11 (giờ địa phương), tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản.

Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định Việt Nam là đối tác ưu tiên trong triển khai chính sách đối ngoại và hiện thực hóa chiến lược tăng trưởng mới của Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam luôn coi Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, người bạn chân thành, tin cậy, cùng đồng hành thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT KINH TẾ, THAM GIA SÂU VÀO CHUỖI CUNG ỨNG

Hai nhà lãnh đạo khẳng định Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam – Nhật Bản là cơ sở quan trọng để đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện lên tầm cao mới, trở thành quan hệ đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường.

Đánh giá cao sự phát triển toàn diện, thực chất của quan hệ song phương kể từ khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2023, hai bên ghi nhận gần 80% các cam kết, thỏa thuận đã được thực hiện và có nhiều tiến triển.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì trao đổi cấp cao và các cấp, thúc đẩy hợp tác trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại về ngoại giao, quốc phòng, an ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae﻿. Ảnh: TTXVN

Về kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường liên kết nhằm bảo đảm an ninh kinh tế, nâng cao tự chủ chiến lược; thúc đẩy đầu tư chất lượng cao từ Nhật Bản vào Việt Nam gắn với chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

Hai bên thống nhất đẩy mạnh hợp tác ODA thế hệ mới trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, năng lượng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển các dự án hạ tầng quy mô lớn, chất lượng cao tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh việc ký kết Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho thực hiện các dự án viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản tại Việt Nam; đề nghị khởi công đúng tiến độ các dự án Đại học Việt – Nhật và Bệnh viện Chợ Rẫy, đồng thời hợp tác chặt chẽ để phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 80 tỷ USD vào năm 2030.

Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa, nâng cấp mạng lưới chuỗi cung ứng của Nhật Bản. Nhật Bản sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu và thực chất hơn vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Nhật Bản.

Nhật Bản cũng sẵn sàng hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng, dự trữ năng lượng và thúc đẩy sớm triển khai các dự án điện khí LNG tại Việt Nam trong khuôn khổ sáng kiến POWERR Asia.

MỞ RỘNG HỢP TÁC CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC, ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột hợp tác theo hướng đồng hành, đồng kiến tạo, tăng cường hợp tác công – tư.

Các lĩnh vực ưu tiên gồm công nghệ vũ trụ, biển và đại dương, AI, kỹ thuật số, bán dẫn, công nghệ y học, công nghệ sinh học tiên tiến, nông nghiệp công nghệ cao và khoáng sản chiến lược.

Hai bên thống nhất tăng cường nghiên cứu chung, mở rộng Chương trình NEXUS tiếp nhận nghiên cứu sinh sang lĩnh vực bán dẫn, AI và triển khai hiệu quả 14 dự án theo Cơ chế tín chỉ chung (JCM).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị xây dựng mạng lưới các nhà khoa học trong 6 lĩnh vực: robot, chip bán dẫn, công nghệ năng lượng, công nghệ sinh học, đường sắt tốc độ cao và công nghệ lượng tử.

Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định Nhật Bản sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam thông qua đóng góp vào kế hoạch đào tạo 100 tiến sĩ AI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Ảnh: TTXVN

Về phát triển nguồn nhân lực, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo, y tế, lao động; thúc đẩy chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và sớm kết thúc đàm phán để ký Hiệp định bảo hiểm xã hội giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Nhật Bản tạo thuận lợi, nới lỏng điều kiện thị thực cho kỹ sư công nghệ Việt Nam. Thủ tướng Nhật Bản chia sẻ việc Chính phủ Nhật Bản đang triển khai kênh thông tin hỗ trợ công dân Việt Nam gặp khó khăn tại Nhật Bản.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp tổ chức Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam – Nhật Bản lần thứ ba vào năm 2027; khởi động Năm Du lịch Việt Nam – Nhật Bản 2027–2028, hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc, APEC, ASEAN và các diễn đàn đa phương; đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Thủ tướng Takaichi Sanae cam kết đồng hành, hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam – Nhật Bản và chứng kiến trao 9 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước trong các lĩnh vực chính sách biển, môi trường, năng lượng, giáo dục, viện trợ không hoàn lại và tư pháp.