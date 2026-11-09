Việt Nam - Nhật Bản tăng cường hợp tác thực thi pháp luật

Bộ trưởng Lương Tam Quang có cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản để trao đổi hợp tác trong thời gian tới.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản cùng các đại biểu.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Yamashita Takashi bày tỏ vui mừng khi đón tiếp Bộ trưởng Lương Tam Quang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đến thăm và làm việc với Bộ Tư pháp Nhật Bản; tin tưởng rằng mối quan hệ giữa hai Bộ ngày càng phát triển bền vững hơn.

Bộ trưởng Lương Tam Quang chân thành cảm ơn Ngài Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản đã dành thời gian đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an nhân dịp Bộ trưởng Lương Tam Quang tháp tùng đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Nhật Bản.

Tại cuộc gặp, hai bên vui mừng nhận thấy, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển rất mạnh mẽ và toàn diện trên mọi lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, an ninh - quốc phòng, thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho tới văn hóa - xã hội và giao lưu nhân dân.

Trên nền tảng mối quan hệ đó, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư pháp Nhật Bản thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp.

Để hợp tác giữa hai Bộ ngày càng đi vào thực chất và góp phần quan trọng củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, hai bên thống nhất sớm đàm phán, ký kết Thỏa thuận "Thông báo và tiếp xúc lãnh sự Việt Nam - Nhật Bản" nhằm xử lý hiệu quả tình trạng công dân nước này vi phạm pháp luật tại nước kia. Hai bên triển khai hiệu quả "Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù song phương".

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị ngài Yamashita Takashi, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản sinh sống, lao động, học tập và làm việc trên cơ sở tuân thủ pháp luật, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội của Nhật Bản.

Dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng mời Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản đến thăm Việt Nam, làm việc với Bộ Công an vào vào bất kỳ thời gian nào thuận tiện với Ngài Bộ trưởng. Ngài Yamashita Takashi, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản vui vẻ nhận lời, đồng thời cho biết sẽ sắp xếp thời gian thăm Việt Nam và làm việc với Bộ Công an Việt Nam vào thời gian thích hợp.

* Trước đó, tại Thủ đô Tokyo, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã tiếp Hiệu trưởng Đại học Tsukuba và Chủ tịch tập đoàn Sojitz

Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp ngài Kyosuke Nagata, Hiệu trưởng trường Đại học Tsukuba.

Bộ trưởng Lương Tam Quang chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Tsukuba và Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh.

Tiếp ngài Kyosuke Nagata Hiệu trưởng trường Đại học Tsukuba, Bộ trưởng Lương Tam Quang vui mừng nhận thấy, thời gian qua Đại học Tsukuba và Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh Bộ Công an Việt Nam đã có các hoạt động tiếp xúc làm việc, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về các nội dung hợp tác mà hai Bên cùng quan tâm, như trao đổi chuyên gia, tổ chức tọa đàm khoa học. Đặc biệt, ngày 9/11/2026, hai trường đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, đặt nền tảng quan trọng trong triển khai hợp tác nghiên cứu khoa học, đào tạo.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên tăng cường hợp tác chiến lược, hiệu quả trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường mở rộng, đa dạng hóa các hình thức hợp tác như tổ chức hội thảo, tọa đàm chung, cử chuyên gia, nhà khoa học Nhật Bản sang Việt Nam trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo…

Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp ông Fujimoto Masayoshi, Chủ tịch tập đoàn Sojitz.

* Tiếp Chủ tịch tập đoàn Sojitz Fujimoto Masayoshi, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam rất quan tâm đến vấn đề đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, xác định đây là mục tiêu chính, then chốt trong việc phát triển nền kinh tế bền vững hai nước Việt Nam - Nhật Bản. Do vậy, Bộ Công an hoan nghênh và sẵn sàng hợp tác với các tập đoàn của Nhật Bản, trong đó có Tập đoàn Sojitz trên tất cả các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm…