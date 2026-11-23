Đoàn chuyên gia Dự án thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. (Ảnh: PV Vietnam+)

Từ ngày 16-20/11/2026, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã tổ chức khóa tập huấn 5 ngày nhằm nâng cao năng lực cho Cảnh sát biển Việt Nam tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 4, thành phố Phú Quốc.

Chương trình tập trung chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn các kỹ năng tìm kiếm cứu nạn, ứng phó tai nạn, thảm họa hàng hải, sự cố tràn dầu, đồng thời thực hành các kỹ thuật khống chế và trấn áp đối tượng trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Cán bộ Cảnh sát biển Việt Nam tham gia lớp tập huấn do chuyên gia Nhật Bản hướng dẫn. (Ảnh: PV Vietnam+)

Tham gia giảng dạy tại khóa tập huấn là các giảng viên của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản.

Thông qua hoạt động trao đổi chuyên môn và thực hành nghiệp vụ, cán bộ Cảnh sát biển Việt Nam có cơ hội tiếp cận, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống trong quá trình thực thi pháp luật trên biển.

Học viên thực hành các nội dung nghiệp vụ trong khuôn khổ chương trình tập huấn nâng cao năng lực Cảnh sát biển Việt Nam. (Ảnh: PV Vietnam+)

Chương trình góp phần nâng cao năng lực nghiệp vụ của cán bộ Cảnh sát biển Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ hai nước trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ các tình huống thực tiễn và tăng cường hiểu biết lẫn nhau, qua đó tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

Song song với hoạt động phát triển nguồn nhân lực, JICA đang hỗ trợ tăng cường năng lực hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam thông qua Dự án vốn vay ODA “Tăng cường năng lực bảo đảm an ninh, an toàn trên biển Việt Nam”.

Trong khuôn khổ dự án, ngày 2/11/2026, hợp đồng đóng mới tàu tuần tra cho Cảnh sát biển Việt Nam đã được ký kết. Công ty TSUNEISHI SHIPBUILDING Co., Ltd. của Nhật Bản được lựa chọn thực hiện gói thầu thông qua đấu thầu cạnh tranh quốc tế.

Lễ ký kết hợp đồng Gói thầu số 3 về đóng mới tàu tuần tra cho Cảnh sát biển Việt Nam. (Ảnh: PV Vietnam+)

Thông qua chương trình đào tạo và dự án vốn vay ODA, JICA hỗ trợ Cảnh sát biển Việt Nam nâng cao năng lực một cách toàn diện, kết hợp giữa phát triển nguồn nhân lực và tăng cường trang thiết bị hiện đại, trên cơ sở phát huy công nghệ, chuyên môn và kinh nghiệm của Nhật Bản.

Các dự án được kỳ vọng góp phần tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển, tìm kiếm cứu nạn và ứng phó thảm họa của Cảnh sát biển Việt Nam, qua đó nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải, đóng góp vào ổn định và phát triển khu vực.

Trong hơn 30 năm qua, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản luôn đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển bền vững. Những năm gần đây, JICA tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an toàn, an ninh hàng hải, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP) của Chính phủ Nhật Bản.

Thông qua hợp tác với Cảnh sát biển Việt Nam (VCG), JICA hỗ trợ nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải trong khu vực.

Bên cạnh các chương trình tập huấn, hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản còn được thúc đẩy thông qua các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa hai lực lượng.

Trước đó, ngày 8/12/2025, đoàn công tác của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) do ông Fukuda Chihiro, Phó trưởng đại diện JICA tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến làm việc tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1. Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã tham dự khai mạc khóa tập huấn “Nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển”. Đây là lần thứ hai JICA triển khai hoạt động đào tạo tại đơn vị này.

Khóa tập huấn diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 8-12/12/2025, do các giảng viên của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản trực tiếp hướng dẫn. Nội dung tập trung vào nghiệp vụ tuần tra trên biển phạm vi rộng; xử lý tàu đánh cá nước ngoài vi phạm; phân tích, điều tra liên quan đến các tội phạm trên biển; thực hành khống chế tội phạm; xử lý tội phạm ma túy và nghiệp vụ cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Thông qua khóa tập huấn, cán bộ Cảnh sát biển Việt Nam có thêm cơ hội tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, bổ sung cho hoạt động thực tiễn, đồng thời góp phần tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa hai lực lượng trong lĩnh vực thực thi pháp luật trên biển./.