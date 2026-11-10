Việt Nam - Nhật Bản tài trợ 11 dự án nghiên cứu bán dẫn trị giá gần 500 tỷ đồng

Lễ trao văn kiện tài trợ 11 dự án hợp tác nghiên cứu thuộc Chương trình NEXUS. Ảnh: Bộ KH-CN

Ngày 10-11, Bộ KH-CN thông tin, trong khuôn khổ Diễn đàn Công tư về hợp tác kinh tế, KH-CN Việt Nam - Nhật Bản diễn ra ngày 9-11 tại Tokyo (Nhật Bản), Bộ KH-CN Việt Nam và Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản đã trao văn kiện tài trợ 11 dự án hợp tác nghiên cứu thuộc Chương trình NEXUS.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân; Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản Yoshihiro Seki chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác đồng tài trợ giữa Quỹ Phát triển KH-CN Quốc gia Việt Nam (NAFOSTED) và Cơ quan KH-CN Nhật Bản (JST), cùng đại diện 11 nhóm nghiên cứu chung, gồm 22 nhà khoa học Việt Nam và Nhật Bản.

NEXUS là chương trình hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản, tập trung vào nghiên cứu, phát triển và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao.

Giai đoạn 2025-2026, NAFOSTED và JST lựa chọn đồng tài trợ 11 nhiệm vụ KH-CN trong lĩnh vực bán dẫn, với tổng kinh phí gần 500 tỷ đồng. Trong đó, phía Nhật Bản tài trợ 2,6 tỷ yen (khoảng 430 tỷ đồng), phía Việt Nam 67 tỷ đồng.

Các nhiệm vụ tập trung nghiên cứu chip AI công suất thấp, linh kiện điện tử thế hệ mới, công nghệ bán dẫn, vật liệu và quy trình chế tạo bán dẫn hợp chất, công nghệ cảm biến phát hiện đột biến DNA, vật liệu bán dẫn hai chiều và thiết bị MEMS phục vụ cảm biến thông minh, năng lượng bền vững.

Trong khuôn khổ Chương trình NEXUS, NAFOSTED và JST cũng thống nhất kế hoạch kêu gọi hợp tác nghiên cứu chung về bán dẫn và AI trong năm 2027, đồng thời triển khai chương trình đào tạo 100 tiến sĩ AI.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ KH-CN cũng tổ chức hội thảo chuyên đề về Chương trình NEXUS, hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong nghiên cứu, phát triển và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.