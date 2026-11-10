Việt Nam – Nhật Bản nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy liên kết kinh tế và công nghệ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi Sanae gặp mặt báo chí. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, tối 9/11 (giờ địa phương), tại Thủ đô Tokyo, ngay sau hội đàm và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã gặp gỡ báo chí, thông báo những kết quả quan trọng của cuộc hội đàm.

Thủ tướng Takaichi Sanae nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản; đánh giá cao bài phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Quốc hội Nhật Bản, cho rằng bài phát biểu đã khơi dậy mong muốn mạnh mẽ cùng đưa quan hệ hai nước phát triển hơn nữa.

Thủ tướng Nhật Bản khẳng định Tuyên bố Tầm nhìn chung Nhật Bản – Việt Nam được công bố trong chuyến thăm sẽ đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, tạo động lực thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện.

Hai bên đã thảo luận việc cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy triển khai các dự án điện khí và điện khí LNG có sự tham gia của doanh nghiệp Nhật Bản. Nhật Bản cũng sẽ đóng góp thực hiện mục tiêu đào tạo 100 tiến sĩ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) của Việt Nam; đồng thời thúc đẩy hợp tác giáo dục, trong đó có dự án Trường Đại học Việt – Nhật.

TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT KINH TẾ, PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cuộc hội đàm diễn ra hiệu quả, thực chất và thành công. Hai bên nhất trí ra Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam – Nhật Bản, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện lên tầm cao mới, với vị trí là những đối tác bình đẳng, đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, hướng tới tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường.

Về chính trị, quốc phòng và an ninh, hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi cấp cao, thúc đẩy hợp tác trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; nâng cấp, mở rộng các cơ chế hợp tác hiện có và làm sâu sắc hợp tác quốc phòng, an ninh trên cơ sở các thỏa thuận đã ký kết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi Sanae gặp mặt báo chí. Ảnh: TTXVN

Về kinh tế, hai bên nhất trí tăng cường liên kết theo hướng bền vững, lâu dài, bình đẳng và cùng có lợi; đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư, ODA thế hệ mới, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, góp phần nâng cao năng lực tự chủ chiến lược của mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư chất lượng cao, gắn với chuyển giao công nghệ từ doanh nghiệp Nhật Bản. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hợp tác.

Trong lĩnh vực thương mại nông sản, hai bên thông báo đàm phán đang tiến gần đến giai đoạn kết thúc, hướng tới mở cửa thị trường cho quả bưởi da xanh Việt Nam và nho Nhật Bản.

Khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao được xác định là trụ cột hợp tác quan trọng. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ vũ trụ, khoa học biển và đại dương, AI, công nghệ số, bán dẫn, công nghệ y học, nông nghiệp công nghệ cao và an ninh mạng.

Đồng thời, hai nước sẽ triển khai hiệu quả 14 dự án theo cơ chế tín chỉ chung (JCM), tăng cường nghiên cứu, đào tạo nhân lực chất lượng cao và thành lập mạng lưới các nhà khoa học Việt Nam – Nhật Bản.

THÚC ĐẨY GẮN KẾT NHÂN LỰC, GIAO LƯU NHÂN DÂN VÀ HỢP TÁC KHU VỰC

Hai bên nhất trí tăng cường gắn kết nguồn nhân lực, thúc đẩy hợp tác địa phương, lao động, y tế, văn hóa và du lịch; sớm khởi công dự án Trường Đại học Việt – Nhật, công bố khởi động Năm Du lịch Việt Nam – Nhật Bản 2027–2028 và phối hợp tổ chức Diễn đàn hợp tác địa phương lần thứ ba trong năm 2027.

Hai nước cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, hướng tới sớm ký kết Hiệp định bảo hiểm xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ Nhật Bản tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho gần 700.000 công dân Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Về hợp tác quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và trong những vấn đề cùng quan tâm.

Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam ủng hộ các sáng kiến của Nhật Bản tại khu vực, trong đó có Tầm nhìn Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở, trên cơ sở kết nối với Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, tuân thủ luật pháp quốc tế, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.