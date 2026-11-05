Việt Nam - Nhật Bản mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực chiến lược

Tại Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 5/11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng thông tin về các hoạt động đối ngoại quan trọng của Việt Nam trong thời gian tới, trong đó nổi bật là chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Theo Người phát ngôn, nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8 - 11/11/2026.

Đây là chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư Việt Nam sau 11 năm.

Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 5/11/2026

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản

Thông tin về quan hệ song phương, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển toàn diện, thực chất và hiệu quả trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, giao lưu nhân dân cũng như hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương. Tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, hai nước tiếp tục chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung.

Đáng chú ý, hợp tác kinh tế tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Nhật Bản hiện là đối tác lớn nhất của Việt Nam về hợp tác ODA và lao động, đứng thứ ba về đầu tư và thứ tư về thương mại.

Tính đến tháng 7/2026, Nhật Bản có khoảng 5.800 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký đạt 80,4 tỷ USD. Kim ngạch thương mại song phương trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt 33,7 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống, hai nước đã đạt nhiều tiến triển trong những lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và năng lượng tái tạo. Hợp tác phát triển nguồn nhân lực, kết nối địa phương và giao lưu nhân dân tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Hiện cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản có gần 700.000 người, trong đó tỷ lệ trí thức và lao động chất lượng cao ngày càng tăng, với khoảng 7.000 kỹ sư công nghệ thông tin Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản.

Mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và các lĩnh vực mới

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Về chương trình chuyến thăm, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến hội kiến Nhà vua Nhật Bản, hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản, hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng dự kiến có bài phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản, thăm tỉnh Kanagawa và tham gia các hoạt động đối ngoại quan trọng khác.

Làm rõ mục đích và kỳ vọng đối với chuyến thăm, bà Phạm Thu Hằng cho biết, chuyến thăm nhằm củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, thúc đẩy hợp tác thực chất, toàn diện trên tất cả các trụ cột.

Theo đó, hai nước sẽ tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, đồng thời trao đổi các biện pháp mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác trong những lĩnh vực mới như đồng sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Giáo dục, đào tạo và lao động cũng là những lĩnh vực được chú trọng, phù hợp với thế mạnh, kinh nghiệm của Nhật Bản và nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Cùng với hợp tác ở cấp trung ương, quan hệ giữa các địa phương và giao lưu nhân dân tiếp tục được thúc đẩy. Hiện hai nước có hơn 100 cặp quan hệ hợp tác địa phương. Riêng trong năm 2026, đã có 10 lễ hội giao lưu quy mô lớn được tổ chức tại Việt Nam và Nhật Bản.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo động lực mạnh mẽ để chuyển hóa các thỏa thuận, cam kết giữa lãnh đạo cấp cao hai nước thành những kết quả hợp tác sâu rộng, hiệu quả và thực chất hơn.

Qua đó, tiếp tục đóng góp vào mục tiêu phát triển, tăng trưởng của Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới.

Theo thông tin tại Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 5/11, Nhật Bản hiện là đối tác lớn nhất của Việt Nam về hợp tác ODA và lao động, đứng thứ ba về đầu tư và thứ tư về thương mại. Tính đến tháng 7/2026, Nhật Bản có khoảng 5.800 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 80,4 tỷ USD. Kim ngạch thương mại song phương trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt 33,7 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2025. Bên cạnh các lĩnh vực truyền thống, hợp tác về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo và phát triển nguồn nhân lực tiếp tục ghi nhận nhiều tiến triển tích cực.