Việt Nam – Nhật Bản ký kết 11 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực chiến lược

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, chiều tối 9/11 (giờ địa phương), tại thủ đô Tokyo, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã chứng kiến lễ trao 9 văn kiện hợp tác trong tổng số 11 văn kiện được hai bên ký kết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chứng kiến Lễ trao các văn kiện﻿ hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong lĩnh vực hạ tầng và năng lượng, hai bên ký Hiệp định khung về tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản tại Việt Nam; Thỏa thuận vay với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho Dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Ô Môn 3 và Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân.

Về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu, phát triển trí tuệ nhân tạo (AI). Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Cục Sáng chế Nhật Bản ký bản ghi nhớ về thẩm định nhanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, hai bên ký Công hàm trao đổi về khoản vay ODA cho Dự án xây dựng Trường Đại học Việt – Nhật; Hiệp định giữa hai Chính phủ về phát triển Trường Đại học Việt – Nhật tại Việt Nam và Chương trình hỗ trợ kỹ thuật Việt Nam – Nhật Bản tài khóa 2025–2026.

Về tài nguyên và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam ký hai bản ghi nhớ hợp tác với các cơ quan Nhật Bản về chính sách biển, đại dương và bảo vệ môi trường.

Hai bên cũng ký Thỏa thuận về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật tại Việt Nam giai đoạn 2027–2030 do JICA tài trợ.