Việt Nam – Nhật Bản ký kết 11 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực, thúc đẩy quan hệ chiến lược hai nước

Các văn kiện tập trung vào nhiều lĩnh vực trọng điểm, từ viện trợ phát triển, năng lượng, giáo dục, khoa học công nghệ đến môi trường, kinh tế biển và pháp luật.

Đáng chú ý, hai bên ký thỏa thuận vay vốn cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn 3, công hàm trao đổi về khoản vay ODA xây dựng Trường Đại học Việt - Nhật và hiệp định thúc đẩy phát triển trường đại học này tại Việt Nam.

Hợp tác trong các lĩnh vực mới cũng được chú trọng với biên bản ghi nhớ về điện hạt nhân, thỏa thuận nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), cùng các chương trình hợp tác về chính sách biển, đại dương và bảo vệ môi trường.

Việc ký kết các văn kiện tiếp tục cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, tạo thêm động lực thúc đẩy hợp tác thực chất, sâu rộng, phục vụ mục tiêu phát triển của mỗi nước.