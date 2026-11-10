Việt Nam - Nhật Bản ký Hiệp định về phát triển Trường Đại học Việt Nhật

Ngày 9/11, tại Tokyo (Nhật Bản), Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phạm Quang Hưng thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về phát triển Trường Đại học Việt Nhật, mở ra một giai đoạn phát triển bứt phá của Trường Đại học Việt Nhật.

Hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Theo Hiệp định, hai Chính phủ hợp tác xây dựng Trường Đại học Việt Nhật trở thành cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học xuất sắc, đổi mới sáng tạo, hướng tới tự chủ toàn diện, được quốc tế công nhận về kiểm định, xếp hạng và trở thành trường đại học hàng đầu trong phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và khu vực châu Á.

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Phía Việt Nam sẽ bố trí quỹ đất 75 ha thuộc Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Khu dự án Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng cơ sở vật chất, trang thiết bị để xây dựng cơ sở của Trường tại Hòa Lạc. Quỹ đất được bố trí theo lộ trình phát triển từng giai đoạn. Trường được hỗ trợ tài chính thông qua cơ chế tài chính đặc thù, phù hợp quy định về ngân sách nhà nước và khả năng cân đối ngân sách từng thời kỳ.

Phía Nhật Bản hợp tác xây dựng cơ sở vật chất cho Trường, trong đó có nguồn vốn ODA theo đề xuất của Việt Nam. Thông qua hỗ trợ kỹ thuật hoặc viện trợ không hoàn lại, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) sẽ phái cử chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ của Trường và tạo điều kiện cho sinh viên thực tập tại Nhật Bản.

Đáng chú ý, phía Nhật Bản hỗ trợ thành lập và vận hành một liên minh (VJU Consortium) gồm các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức học thuật, doanh nghiệp và các tổ chức khác của Nhật Bản, nhằm hợp tác với Trường trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Hiệp định xác lập Trường là cơ sở giáo dục đại học công lập, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ GD&ĐT, được tự chủ gắn với tự chịu trách nhiệm và giải trình. Hội đồng trường gồm 20 thành viên, mỗi bên tiến cử 10 thành viên. Ban Giám hiệu có 2 hiệu trưởng mang quốc tịch Việt Nam và Nhật Bản, có tối đa 4 Phó Hiệu trưởng thuộc một trong hai quốc tịch.

Hai bên sẽ khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các cộng đồng khoa học, học thuật và doanh nghiệp của mình hỗ trợ các hoạt động của Trường ĐHVN, ưu tiên phát triển các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu phù hợp với chiến lược của Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời phát huy các thế mạnh khoa học, công nghệ và đào tạo của Nhật Bản; các lĩnh vực ưu tiên cụ thể được hai bên định kỳ xác định và cập nhật…

Sinh viên Trường Đại học Việt Nhật học tập tại Công ty Yamamoto Metal Precision Vietnam, tháng 4/2026.

Để chuẩn bị ký kết, Bộ GD&ĐT thành lập Tổ công tác phía Việt Nam do Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Thu Thủy làm Tổ trưởng. Từ đầu năm 2026, Tổ công tác đã tổ chức nhiều vòng đàm phán với Bộ Ngoại giao Nhật Bản, phối hợp hoàn thiện nội dung và thủ tục liên quan.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế đánh giá, việc ký kết Hiệp định ở cấp Chính phủ mở ra chu kỳ phát triển bứt phá cho Trường Đại học Việt Nhật – trở thành nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao tiêu chuẩn quốc tế, mở rộng cơ hội phát triển cho người học và thúc đẩy đổi mới sáng tạo; đồng thời tạo bứt phá về quy mô và hạ tầng hiện đại cho nhà trường. Chính phủ hai nước sẽ hỗ trợ về tài chính nguồn lực, nhân lực cho nhà trường phát triển. Việc ký kết Hiệp định tạo cơ sở để hai Chính phủ tiếp tục thúc đẩy phát triển Trường Đại học Việt Nhật, tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước.

Trường Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) thành lập năm 2014. Hiện trường có gần 2.500 người học, theo học 9 chương trình đại học, 9 chương trình thạc sĩ và 2 chương trình tiến sĩ. Năm 2025, trường trở thành cơ sở giáo dục đại học đầu tiên của Việt Nam đạt kiểm định chất lượng quốc tế IJAS của Nhật Bản. Trường đã mở các chương trình đào tạo về chip bán dẫn, điều khiển thông minh và tự động hóa. Cơ sở mới của Trường Đại học Việt Nhật tại Hòa Lạc được đầu tư bằng vốn ODA Nhật Bản dự kiến khởi công đầu năm 2027. Trường đặt mục tiêu đạt khoảng 6.000 người học vào năm 2030.