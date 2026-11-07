Việt Nam - Nhật Bản kiến tạo động lực hợp tác mới
Sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 3 năm nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang đứng trước những cơ hội phát triển mới. Không chỉ dừng ở quy mô thương mại, đầu tư hay viện trợ, hợp tác giữa hai nước ngày càng hướng tới liên kết sâu hơn về công nghệ và nguồn nhân lực. Chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 8 đến 11/11 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực, định hình những hướng hợp tác chiến lược cho giai đoạn tiếp theo.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/viet-nam-nhat-ban-kien-tao-dong-luc-hop-tac-moi-246261107182544905.htm