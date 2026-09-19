Việt Nam - Nhật Bản kết nối đào tạo nhân lực kỹ thuật khuôn mẫu
Khuôn mẫu là một mắt xích nền tảng của sản xuất công nghiệp. Để ngành khuôn mẫu Việt Nam phát triển, bên cạnh công nghệ thì yếu tố con người và khả năng kết nối với hệ sinh thái sản xuất quốc tế ngày càng quan trọng. Bởi một thiết kế tốt không chỉ cần chính xác trên bản vẽ mà còn phải tính đến khả năng chế tạo, vận hành và đưa vào sản xuất thực tế.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/viet-nam-nhat-ban-ket-noi-dao-tao-nhan-luc-ky-thuat-khuon-mau-418325.htm