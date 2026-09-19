Việt Nam - Nhật Bản kết nối đào tạo nhân lực kỹ thuật khuôn mẫu

Sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ deepfake đang làm xuất hiện những phương thức giả mạo ngày càng tinh vi. Không chỉ hình ảnh, giọng nói hay video, các đối tượng có thể kết hợp nhiều yếu tố để giả danh lãnh đạo doanh nghiệp, đối tác, người thân, từ đó đưa ra yêu cầu chuyển tiền hoặc thực hiện các giao dịch quan trọng.