Việt Nam - Nhật Bản hợp tác phát triển phẫu thuật lồng ngực
Đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyển giao kỹ thuật hiện đại và nghiên cứu khoa học là những nội dung trọng tâm trong hợp tác y tế giữa Việt Nam và Nhật Bản. Đây cũng là định hướng được Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ nhấn mạnh tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội Phổi Việt Nam và Hiệp hội Phẫu thuật Lồng ngực Nhật Bản vừa diễn ra tại Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/viet-nam-nhat-ban-hop-tac-phat-trien-phau-thuat-long-nguc-246261127120946136.htm