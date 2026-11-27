Trong 2 ngày, 26 và 27/11/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nữ trí thức Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031, đã diễn ra trọng thể với sự tham dự của 210 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 6.000 nữ trí thức trên cả nước. Đại hội xác lập tầm nhìn chiến lược nhằm phát huy cao nhất nguồn lực trí tuệ nữ trong kỷ nguyên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.