Ngày 20/11 tại Hà Nội, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả, Việt Nam đã phối hợp tổ chức “Hội thảo về bảo hộ quyền tác giả và các biện pháp chống vi phạm bản quyền trong ngành công nghiệp nội dung,” quy tụ các cơ quan của Việt Nam và Nhật Bản nhằm thảo luận những giải pháp thực tiễn để tăng cường bảo hộ quyền tác giả, xử lý vi phạm bản quyền trực tuyến và thúc đẩy phân phối nội dung hợp pháp.

Sự kiện diễn ra chỉ hơn một tuần sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae ra Tuyên bố Tầm nhìn chung, trong đó hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác song phương để chống vi phạm quyền tác giả trên không gian mạng, xử lý các trang web cung cấp truyện tranh (manga) và phim hoạt hình (anime) vi phạm bản quyền, coi ngành công nghiệp nội dung là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và giao lưu nhân dân.

Tháng 9/2026, với sự hỗ trợ của công ty tư vấn Boston Consulting Group (BCG), JICA đã tiến hành khảo sát tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Khảo sát tập trung xem xét khuôn khổ pháp luật và thực thi về bảo hộ quyền tác giả và các biện pháp chống vi phạm bản quyền; cơ chế phối hợp liên ngành; hoạt động phân phối hợp pháp; và việc khai thác quyền tác giả để hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp nội dung.

Trên cơ sở dữ liệu khảo sát, đại diện các cơ quan Việt Nam phụ trách quyền tác giả, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và chống vi phạm bản quyền, cùng với JICA, Cục Văn hóa Nhật Bản, Hiệp hội Phân phối Nội dung ra Nước ngoài (CODA), Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và BCG đã cùng phân tích những "nút thắt" lớn nhất trong cuộc chiến chống vi phạm bản quyền hiện nay.

Các chủ đề chính bao gồm nâng cao năng lực thực thi trong nước như giám định hành vi xâm phạm, thu thập chứng cứ và xử lý vụ việc; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan; xử lý các hành vi xâm phạm trực tuyến xuyên biên giới; và gắn kết hoạt động thực thi với phân phối hợp pháp, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và thúc đẩy ngành công nghiệp nội dung.

Những khuyến nghị và kinh nghiệm từ mô hình hợp tác công-tư của Nhật Bản được chia sẻ tại hội thảo sẽ là cơ sở để JICA và các cơ quan hữu quan hai nước tiếp tục xây dựng khuôn khổ hợp tác cụ thể trong thời gian tới, hướng tới tạo dựng một môi trường kinh doanh minh bạch và bền vững cho các nhà sáng tạo nội dung./.