Việt Nam - Nhật Bản hoàn tất chuyển giao toàn diện công nghệ tế bào độc quyền, ứng dụng điều trị ung thư và bệnh mạn tính

Ngày 9/11, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Nhật Bản, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tập đoàn Grandsoul công bố hoàn tất chuyển giao độc quyền công nghệ tế bào gốc và tế bào miễn dịch điều trị ung thư của Nhật Bản.

Sự kiện ghi nhận dấu mốc quan trọng của Y tế Việt Nam đã “về đích”, hoàn thành rất sớm mục tiêu phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia trong lĩnh vực y tế.

Lãnh đạo Bệnh viện Tâm Anh và Tập đoàn Y tế Grandsoul trao văn kiện công bố hoàn tất chuyển giao công nghệ toàn diện trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Nhật Bản. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Tính đến năm 2026, Nhật Bản sở hữu 3 giải Nobel y sinh từ thành tựu của những công trình nghiên cứu liên quan trực tiếp đến tế bào gốc, tế bào miễn dịch và tiên phong thế giới trong sử dụng kết hợp trị liệu tế bào miễn dịch với các phương pháp điều trị ung thư. Nhật Bản cũng dẫn đầu thế giới về nghiên cứu phát triển và những thành tựu trong ứng dụng công nghệ tế bào, tế bào miễn dịch trong chăm sóc, nâng cao sức khỏe, điều trị ung thư và nhiều bệnh mạn tính.

Với nền tảng hạ tầng hiện đại và đội ngũ chuyên gia, nhân lực chuyên sâu về lĩnh vực tế bào gốc, tế bào miễn dịch, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã chứng minh đầy đủ tiềm lực để vượt qua hàng chục đơn vị hàng đầu trong khu vực châu Á để được Tập đoàn y sinh hàng đầu Grandsoul Group (Nhật Bản), lựa chọn là đối tác duy nhất hợp tác đầu tư, chuyển giao toàn diện công nghệ lõi, bao gồm sở hữu bản quyền duy nhất tại Việt Nam, quy trình phân lập nuôi cấy, xử lý tế bào đến hệ thống quản lý chất lượng, đào tạo nhân lực và xây dựng, vận hành Trung tâm xử lý tế bào (Cell Processing Center - CPC) theo tiêu chuẩn cao cấp của Nhật Bản.

Theo GS.TS.BS Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Trung tâm Y học tái tạo & Trị liệu tế bào, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, với việc tiếp nhận chuyển giao công nghệ lần này, ngay tại Việt Nam, đã có những công nghệ chính hãng, “chuẩn Nhật Bản” ở toàn bộ các tiêu chí rất cao cấp, thuận tiện và chi phí thấp hơn rất nhiều lần ra nước ngoài chữa bệnh.

GS.TS.BS Tạ Thành Văn (thứ 2 từ trái sang) cùng PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Bình (ngoài cùng bên phải) chụp cùng Giáo sư Tasuku Honjo (ngồi giữa) - nhà khoa học người Nhật Bản được trao giải Nobel Y học và Sinh lý học năm 2018 với công trình nghiên cứu về liệu pháp miễn dịch điều trị ung thư (ức chế chốt kiểm miễn dịch) Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phía Nhật Bản cũng chuyển giao toàn diện những kiến thức, kinh nghiệm thực tế quý báu trong ứng dụng điều trị ung thư, nhiều bệnh mạn tính nguy hiểm và chăm sóc, nâng cao sức khỏe.

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sở hữu phòng Labo đáp ứng yêu cầu khắt khe về phòng sạch ISO 5, 6 và vi sinh cấp độ A, B theo GMP, tích hợp quy trình vận hành khép kín. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Các công nghệ tế bào và tế bào miễn dịch được hai bên lựa chọn chuyển giao là các công nghệ tế bào thế hệ mới, được Tập đoàn Grandsoul Nhật Bản nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trong điều trị và nâng cao sức khỏe. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) phê duyệt và cấp phép ứng dụng chính thức nhiều năm tại Nhật Bản, mang lại hiệu quả tốt và tính an toàn cao cho người sử dụng. Trọng tâm gồm hai nhóm: công nghệ phân lập, nuôi cấy và biệt hóa chọn lọc tế bào gốc trung mô có nguồn gốc từ mô mỡ (Mesenchymal Stem Cells - MSC) và công nghệ phân lập nuôi cấy và biệt hóa chọn lọc tế bào miễn dịch tự nhiên NK (Natural Killer cells) điều trị ung thư.

Chuyên gia Nhật Bản trực tiếp hướng dẫn, chuyển giao công nghệ tại Trung tâm Y học tái tạo và Trị liệu tế bào, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết việc hoàn tất chuyển giao công nghệ tế bào gốc và tế bào miễn dịch từ Nhật Bản là dấu mốc quan trọng không chỉ trong hợp tác y tế hai nước, mà còn là kết nối công nghệ, thiết lập mạng lưới chuyên gia vì mục tiêu chung là chăm sóc sức khỏe cho người dân.

“Chúng tôi xác định đây không đơn thuần là việc tiếp nhận chuyển giao toàn bộ một công nghệ mới, làm chủ công nghệ lõi trong một lĩnh vực mà mở ra quá trình hợp tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản cùng nghiên cứu, cùng đầu tư và cùng phát triển. Các Nghị quyết của Trung ương Đảng và Chính phủ đã tạo bệ phóng vững chắc cho các doanh nghiệp tư nhân mạnh dạn đầu tư các công nghệ chiến lược quốc gia, trong đó có công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến”, ông Ngô Chí Dũng nhấn mạnh.

Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống BVĐK Tâm Anh phát biểu trong lễ ký kết. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Theo công bố, đã tiếp nhận hoàn thiện công nghệ và ứng dụng tế bào gốc trung mô tự thân (lấy tế bào của chính người bệnh) điều trị bệnh thần kinh, sa sút trí tuệ; Công nghệ tế bào hỗ trợ điều trị tim mạch, xơ vữa động mạch, hô hấp (COPD), rối loạn chuyển hóa, đái tháo đường; công nghệ tế bào hỗ trợ điều trị bệnh lý về miễn dịch, bệnh tự miễn, tăng cường miễn dịch trong các bệnh lý về ung thư. Các công nghệ này sẽ được áp dụng trên toàn hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại 5 cơ sở ở TP.HCM và Hà Nội.