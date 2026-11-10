Việt Nam – Nhật Bản đồng tài trợ 11 dự án nghiên cứu bán dẫn, tổng kinh phí gần 500 tỷ đồng

Trao văn kiện hợp tác Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: Truyền thông KHCN

Ngày 9-11-2026, tại Tokyo (Nhật Bản), trong khuôn khổ Diễn đàn công tư về hợp tác kinh tế, khoa học và công nghệ Việt Nam – Nhật Bản, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) đã trao văn kiện tài trợ 11 dự án hợp tác nghiên cứu thuộc Chương trình NEXUS.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân và Bộ trưởng MEXT Yoshihiro Seki tham dự, chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác đồng tài trợ giữa Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia Việt Nam (NAFOSTED) và Cơ quan Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (JST). Tham gia các dự án là 11 nhóm nghiên cứu chung, với 22 nhà khoa học Việt Nam và Nhật Bản.

Theo đó, trong giai đoạn 2025-2026, NAFOSTED và JST đã lựa chọn đồng tài trợ 11 nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực bán dẫn. Tổng kinh phí phía Nhật Bản là 2,6 tỷ Yên, tương đương khoảng 430 tỷ đồng; phía Việt Nam đóng góp 67 tỷ đồng. Như vậy, tổng nguồn lực dành cho các nhiệm vụ nghiên cứu đạt gần 500 tỷ đồng.

Các dự án tập trung vào nhiều hướng nghiên cứu có tính ứng dụng và tiềm năng phát triển công nghệ, gồm chip trí tuệ nhân tạo (AI) công suất thấp, linh kiện điện tử thế hệ mới, công nghệ bán dẫn, vật liệu và quy trình chế tạo bán dẫn hợp chất. Bên cạnh đó là nghiên cứu công nghệ cảm biến phát hiện đột biến DNA, vật liệu bán dẫn hai chiều và thiết bị MEMS phục vụ cảm biến thông minh, năng lượng bền vững.

Hội thảo chuyên đề “Chương trình NEXUS hợp tác Việt Nam – Nhật Bản trong nghiên cứu phát triển và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao”. Ảnh: Truyền thông KHCN

Không chỉ dừng ở việc đồng tài trợ các nhiệm vụ nghiên cứu, hợp tác Việt Nam – Nhật Bản trong khuôn khổ NEXUS còn hướng tới phát triển nguồn nhân lực cho những lĩnh vực công nghệ mới. Năm 2027, NAFOSTED và JST đã thống nhất kế hoạch kêu gọi hợp tác nghiên cứu chung trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, đồng thời triển khai chương trình đào tạo 100 tiến sĩ AI.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng tổ chức hội thảo chuyên đề “Chương trình NEXUS hợp tác Việt Nam – Nhật Bản trong nghiên cứu phát triển và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao”.