Việt Nam – Nhật Bản cùng phát triển thị trường tài chính và hạ tầng chiến lược

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Theo TTXVN, sáng 11/11 (giờ địa phương), tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ các tổ chức tài chính hàng đầu Nhật Bản với chủ đề “Hợp tác tài chính và huy động vốn phát triển hạ tầng chiến lược”.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản đang mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng hơn.

Nếu trong những thập kỷ qua, hợp tác tài chính hai nước góp phần xây dựng nhiều công trình quan trọng thì trong những thập kỷ tới, hai bên cần cùng phát triển các phương thức huy động vốn hiện đại, kiến tạo những công trình hạ tầng chiến lược và năng lực cạnh tranh mới.

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VỐN, ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC

Giai đoạn 2026–2030 và những năm tiếp theo, Việt Nam tập trung phát triển hệ thống đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, cảng hàng không, cảng biển, logistics, năng lượng, hạ tầng số và các hành lang kinh tế chiến lược.

Những nhiệm vụ này đòi hỏi nguồn lực đầu tư rất lớn, đa dạng và dài hạn, vượt quá khả năng đáp ứng của riêng ngân sách nhà nước hoặc một kênh huy động vốn đơn lẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn hợp tác tài chính Việt Nam – Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ cung cấp và tiếp nhận vốn sang quan hệ đối tác cùng phát triển thị trường tài chính, cùng thiết kế các giải pháp huy động vốn hiệu quả và cùng đầu tư vào những công trình, lĩnh vực tạo dựng năng lực cạnh tranh dài hạn.

Về định hướng hợp tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cùng phát triển thị trường tài chính và thị trường vốn hiện đại, minh bạch, an toàn, nâng cao năng lực huy động nguồn vốn dài hạn cho nền kinh tế.

Việt Nam mong muốn các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, tổ chức bảo hiểm và định chế tài chính Nhật Bản tăng cường hợp tác phát triển hạ tầng thị trường, công cụ tài chính hiện đại, sản phẩm đầu tư dài hạn và năng lực quản trị rủi ro; khuyến khích nghiên cứu khả năng tham gia tư vấn, thu xếp và đầu tư vào các công cụ huy động vốn quốc tế phù hợp của Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời đề nghị tăng cường kết nối thị trường tài chính hai nước và khu vực; mong muốn Trung tâm Tài chính quốc tế trở thành nền tảng kết nối các dòng vốn đầu tư, phát triển sản phẩm tài chính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực hội nhập của nền kinh tế.

Các lĩnh vực hợp tác được đề cập gồm tài trợ thương mại, thị trường vốn, quản lý tài sản, tài chính xanh, công nghệ tài chính và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức huy động và cấu trúc vốn đầu tư, chuyển các cơ hội hợp tác thành dự án khả thi và công trình cụ thể.

Theo đó, với những công trình hạ tầng công cộng có hiệu quả kinh tế – xã hội lớn nhưng khả năng thu hồi vốn trực tiếp hạn chế, cần phát huy hiệu quả đầu tư công, ODA và vốn vay ưu đãi.

Đối với dự án có khả năng khai thác thương mại, tạo nguồn thu ổn định, cần khuyến khích huy động vốn doanh nghiệp, quỹ đầu tư hạ tầng, tài trợ dự án và hợp tác công – tư (PPP).

Với các dự án có lợi ích phát triển lớn nhưng chưa đủ sức hấp dẫn vốn thương mại, hai bên có thể nghiên cứu mô hình tài chính hỗn hợp, kết hợp nguồn lực công – tư với cơ chế phân bổ, chia sẻ rủi ro hợp lý, đúng pháp luật và phù hợp khả năng cân đối nguồn lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các đối tác Nhật Bản cùng Việt Nam lựa chọn những dự án có tiềm năng hợp tác, hướng tới hình thành các công trình hạ tầng hiện đại, hiệu quả; đồng thời mở rộng hợp tác tài chính xanh, tài chính bền vững, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng và nâng cấp chuỗi giá trị công nghiệp.

CHUYỂN TỪ KÝ KẾT THỎA THUẬN SANG TRIỂN KHAI, ĐÁNH GIÁ BẰNG KẾT QUẢ THỰC TẾ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam cam kết giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm kỷ luật tài khóa, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng thị trường tài chính minh bạch, hiện đại, an toàn và có khả năng dự báo cao.

Việt Nam nhất quán bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các định chế tài chính và doanh nghiệp quốc tế đầu tư, kinh doanh hiệu quả, lâu dài trên cơ sở tuân thủ pháp luật, cạnh tranh bình đẳng và hài hòa lợi ích.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn cấp cao Việt Nam chụp ảnh chung với lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo (TSE). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Chính phủ, Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, địa phương liên quan chủ động phối hợp với các cơ quan, định chế tài chính và doanh nghiệp Nhật Bản, lựa chọn những lĩnh vực, dự án và chương trình hợp tác khả thi; làm rõ nhu cầu vốn, phương thức đầu tư, cơ chế quản trị rủi ro và trách nhiệm từng bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chuyển mạnh từ giới thiệu cơ hội đầu tư sang chuẩn bị các dự án đủ điều kiện huy động vốn; từ trao đổi định hướng sang xây dựng phương án hợp tác cụ thể; từ ký kết thỏa thuận sang tổ chức triển khai và đánh giá bằng kết quả thực tế.

Trước đó, phát biểu mở đầu cuộc gặp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhu cầu đầu tư rất lớn. Việt Nam chủ trương kết hợp hiệu quả đầu tư công, ODA, vốn ưu đãi với huy động nguồn lực tư nhân, hợp tác công – tư và phát triển công cụ thị trường vốn, đồng thời bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và quản trị rủi ro.

Tại cuộc gặp, các định chế tài chính, nhà đầu tư Nhật Bản tập trung trao đổi về phát triển thị trường vốn, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, giải pháp huy động vốn trung và dài hạn, nghiên cứu khả năng phát hành trái phiếu trên thị trường quốc tế khi điều kiện thị trường, chi phí vốn và rủi ro phù hợp; cùng các mô hình tài trợ cho hạ tầng giao thông, năng lượng và chuyển đổi xanh.

Đại diện doanh nghiệp Việt Nam cũng trao đổi về hợp tác phát triển hạ tầng năng lượng điện, kết nối nguồn vốn và thị trường cho doanh nghiệp tư nhân, cũng như huy động nguồn lực Việt Nam – Nhật Bản cho các dự án hạ tầng chiến lược.

Kết thúc cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo.