Việt Nam - Nhật Bản công bố hoàn tất chuyển giao công nghệ tế bào độc quyền

Ngày 9/11, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Nhật Bản, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tập đoàn Grandsoul công bố hoàn tất chuyển giao độc quyền công nghệ tế bào gốc và tế bào miễn dịch điều trị ung thư của Nhật Bản.

Tập đoàn Grandsoul lựa chọn Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là đối tác duy nhất tại Việt Nam, chuyển giao toàn diện công nghệ lõi tế bào gốc và tế bào miễn dịch. Bao gồm bản quyền công nghệ, quy trình phân lập, nuôi cấy, xử lý tế bào, hệ thống quản lý chất lượng, đào tạo nhân lực và xây dựng, vận hành Trung tâm xử lý tế bào (CPC) theo tiêu chuẩn Nhật Bản.

Đại diện Tâm Anh và Tập đoàn Y tế Grandsoul trao văn kiện công bố hoàn tất chuyển giao độc quyền công nghệ tế bào gốc, tế bào miễn dịch, sẵn sàng ứng dụng điều trị ung thư và nhiều bệnh mạn tính, nâng cao sức khỏe cho người dân trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước. (Ảnh: BVĐK Tâm Anh)

Việc hoàn tất chuyển giao cũng đánh dấu y tế Việt Nam đã “về đích sớm” trong mục tiêu phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia thuộc lĩnh vực y tế. Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia trong khu vực châu Á có thể làm chủ công nghệ lõi tế bào gốc, tế bào miễn dịch với tiêu chuẩn chất lượng và mức độ an toàn tương đồng Nhật Bản.

Nhật Bản là quốc gia có nhiều thành tựu trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tế bào gốc và tế bào miễn dịch.

Tính đến năm 2026, nước này có 3 giải Nobel Y học và Sinh lý học từ những công trình nghiên cứu liên quan trực tiếp đến tế bào gốc, tế bào miễn dịch.

Nhật Bản cũng tiên phong kết hợp liệu pháp tế bào miễn dịch với các phương pháp điều trị ung thư hiện hành, hướng tới kéo dài thời gian sống và giảm tác dụng phụ cho người bệnh.

2 nhóm công nghệ gồm tế bào gốc trung mô từ mô mỡ (MSC) và tế bào miễn dịch tự nhiên NK (Natural Killer cells), do Tập đoàn Y tế Grandsoul nghiên cứu, phát triển, đã được Bộ Y tế - Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW), phê duyệt, cấp phép tại Nhật Bản và ứng dụng điều trị trong nhiều năm, chứng minh tính an toàn và hiệu quả.

Tế bào gốc được lấy từ mô mỡ của chính người bệnh phân lập, xử lý, nuôi cấy; đang được nghiên cứu trong các hướng ứng dụng liên quan đến bệnh tim mạch, thần kinh, tiểu đường, COPD và trẻ hóa da.

GS.TS.BS Tạ Thành Văn (thứ 2 từ trái sang) cùng PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Bình (ngoài cùng bên phải) chụp cùng GS Tasuku Honjo (ngồi giữa) - nhà khoa học người Nhật Bản được trao giải Nobel Y học và Sinh lý học năm 2018, với công trình nghiên cứu về liệu pháp miễn dịch điều trị ung thư. (Ảnh: BVĐK Tâm Anh)

Tế bào miễn dịch NK được phân lập từ máu người bệnh, nuôi cấy, hoạt hóa và truyền trở lại cơ thể, góp phần tăng khả năng nhận diện, tiêu diệt tế bào ung thư.

GS.TS Matsuo Yoshinobu, chuyên gia cấp cao của Tập đoàn Y tế Grandsoul, đánh giá Tâm Anh có hạ tầng công nghệ, đội ngũ chuyên gia, uy tín chuyên môn và quy trình kiểm soát chất lượng bài bản, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, phát triển công nghệ tiên tiến từ Nhật Bản.

Đây cũng là cơ sở để Grandsoul lựa chọn Tâm Anh làm đối tác độc quyền tại Việt Nam, cùng phát triển y học tái tạo an toàn, chất lượng, lấy hiệu quả điều trị và an toàn người bệnh làm ưu tiên.

GS.TS.BS Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Trung tâm Y học tái tạo và Trị liệu tế bào, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, từng sang Nhật Bản học tập chuyên sâu về lĩnh vực này, chia sẻ: “Từ nay, Việt Nam đã có những công nghệ chính hãng, ‘chuẩn Nhật Bản’ ở toàn bộ các tiêu chí rất cao cấp, thuận tiện và chi phí thấp hơn rất nhiều lần”.

Theo GS.TS.BS Tạ Thành Văn, Tâm Anh đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực chuyên sâu, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; xây dựng Ngân hàng mô và máu cuống rốn được Bộ Y tế cấp phép từ năm 2019 cùng Trung tâm Y học tái tạo và Trị liệu tế bào. Ông cho biết liệu pháp NK có tiềm năng bổ sung vào điều trị ung thư đa mô thức.

TS.BS.CKII Phạm Xuân Dũng - Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM - cho biết liệu pháp miễn dịch được ứng dụng trong điều trị ung thư phổi, dạ dày, đại trực tràng, bàng quang, thận, gan và vú.

Hệ thống Labo hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về phòng sạch ISO 5, 6 và vi sinh cấp độ A, B theo GMP, tích hợp quy trình vận hành khép kín, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, sẵn sàng triển khai các kỹ thuật nuôi cấy, hoạt hóa và chuẩn bị tế bào tiên tiến phục vụ điều trị. (Ảnh: BVĐK Tâm Anh)

Theo ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống BVĐK Tâm Anh, việc hoàn tất chuyển giao không chỉ giúp Tâm Anh tiếp nhận, làm chủ công nghệ lõi mà còn mở ra hợp tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản trong nghiên cứu, đầu tư và phát triển. Ông cho rằng các nghị quyết của Trung ương Đảng và Chính phủ tạo nền tảng để doanh nghiệp tư nhân mạnh dạn đầu tư vào các công nghệ chiến lược quốc gia, trong đó có công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến.

Tâm Anh đã tiếp nhận hoàn thiện công nghệ và ứng dụng tế bào gốc trung mô tự thân điều trị bệnh thần kinh, sa sút trí tuệ. Các hướng ứng dụng khác gồm hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch, xơ vữa động mạch, COPD, rối loạn chuyển hóa, đái tháo đường, bệnh lý miễn dịch, bệnh tự miễn và tăng cường miễn dịch trong các bệnh lý ung thư.

Công nghệ được áp dụng tại 5 cơ sở của hệ thống ở Hà Nội và TP.HCM, hiện phục vụ hơn 10.000 lượt bệnh nhân mỗi ngày.