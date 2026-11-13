Việt Nam – Nhật Bản: Chuyển cam kết thành dự án cụ thể, thúc đẩy hợp tác thực chất

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 8–11/11/2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định chuyến thăm đã xác lập định hướng hợp tác mới cho quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, mở ra cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu, tạo động lực chuyển các cam kết, thỏa thuận sang giai đoạn triển khai sâu rộng và hiệu quả.

Theo Bộ trưởng, tinh thần nổi bật của chuyến thăm là đưa quan hệ hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới, trở thành đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, hướng tới tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường.

Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam – Nhật Bản đã xác định những khuôn khổ hợp tác quan trọng, tập trung vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; liên kết chuỗi sản xuất, cung ứng; tài chính, đầu tư và hỗ trợ phát triển.

Các lĩnh vực năng lượng, chuyển đổi số, bán dẫn cùng nhiều nội dung hợp tác khác cũng được cụ thể hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển của hai nước trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký kết 11 thỏa thuận giữa các bộ, ngành, địa phương và khoảng 60 thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực ưu tiên.

Về phương hướng triển khai, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh yêu cầu quan trọng hàng đầu là nhận thức đầy đủ những định hướng hợp tác trong Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam – Nhật Bản, nhất là tinh thần đồng hành, đồng kiến tạo.

Theo đó, hợp tác hai nước cần chuyển từ mô hình sản xuất một số mặt hàng để xuất khẩu sang cùng nghiên cứu, phát triển, sản xuất và tìm kiếm nguồn cung, qua đó tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Trên cơ sở Tuyên bố tầm nhìn chung cùng các cam kết, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, Bộ trưởng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản tăng cường phối hợp, cụ thể hóa kết quả chuyến thăm thành những chương trình, kế hoạch và dự án với mục tiêu, lộ trình và trách nhiệm rõ ràng.

Đồng thời, các cơ quan hai nước cần tăng cường rà soát định kỳ, đôn đốc và theo dõi sát tình hình hợp tác, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh, thúc đẩy thực hiện hiệu quả các nội dung đã thống nhất.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh việc phát huy hiệu quả hợp tác trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân nhằm củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đưa quan hệ Việt Nam – Nhật Bản phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất.

Cùng với hợp tác song phương, hai nước cần tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là Liên hợp quốc, APEC, ASEAN, tiểu vùng Mê Công và các cơ chế đa phương cùng tham gia; thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, tôn trọng luật pháp quốc tế, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, việc triển khai sâu rộng, hiệu quả những cam kết và thỏa thuận đạt được sẽ góp phần hiện thực hóa định hướng hợp tác mới, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng và tự chủ chiến lược của cả Việt Nam và Nhật Bản.