Việt Nam nhập siêu Malaysia hơn 6 tỉ USD sau 9 tháng

Tổng kim ngạch thương mại Việt Nam – Malaysia đạt khoảng 17,4 tỉ USD trong 9 tháng đầu năm 2026. Trong bối cảnh cả hai chiều thương mại cùng tăng trưởng, chênh lệch lớn giữa nhập khẩu và xuất khẩu tiếp tục là điểm đáng chú ý trong quan hệ thương mại song phương.

Nhập khẩu cao gấp hơn 2 lần xuất khẩu

Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan, trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu sang Malaysia đạt 5,675 tỉ USD, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này đạt 11,720 tỉ USD, tăng 43,2%.

Như vậy, nhập khẩu từ Malaysia cao gấp khoảng 2,06 lần xuất khẩu. Chênh lệch giữa hai chiều thương mại đạt 6,045 tỉ USD, tương đương mức nhập siêu hơn 6 tỉ USD.

Tốc độ tăng xuất khẩu cao hơn nhập khẩu 3,2 điểm phần trăm. Tuy nhiên, do quy mô nhập khẩu lớn hơn đáng kể, kim ngạch xuất khẩu vẫn thấp hơn nhiều so với giá trị hàng hóa nhập từ Malaysia.

Các số liệu trên cho thấy tổng kim ngạch thương mại và cán cân thương mại phản ánh hai khía cạnh khác nhau. Kim ngạch hai chiều tăng thể hiện hoạt động trao đổi hàng hóa mở rộng, nhưng chưa đủ để kết luận mức nhập siêu đang thu hẹp hay gia tăng.

Điện tử dẫn đầu ở cả hai chiều thương mại

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam sang Malaysia, đạt khoảng 1,77 tỉ USD. Tiếp theo là máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác với 577,7 triệu USD; sắt thép các loại đạt khoảng 356 triệu USD; điện thoại và linh kiện đạt khoảng 352 triệu USD.

Ở chiều nhập khẩu, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cũng đứng đầu với kim ngạch khoảng 4,43 tỉ USD. Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác đạt khoảng 1,23 tỉ USD, trong khi xăng dầu các loại đạt khoảng 1,8 tỉ USD.

Đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cao gấp khoảng 2,5 lần kim ngạch xuất khẩu cùng nhóm hàng. Chênh lệch này cho thấy điện tử là một nhóm hàng quan trọng trong cơ cấu thương mại Việt Nam – Malaysia, đồng thời là lĩnh vực cần được theo dõi khi đánh giá diễn biến xuất nhập khẩu giữa hai nước.

Tuy nhiên, chênh lệch kim ngạch chưa đủ để xác định nguyên nhân nhập siêu hoặc mức độ phụ thuộc nguồn cung. Những đánh giá sâu hơn cần dựa trên dữ liệu về chủng loại hàng hóa, nguồn cung và vai trò của từng nhóm sản phẩm trong chuỗi sản xuất.

MẠNH LÊ