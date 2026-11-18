Theo số liệu của Cục Thống kê, 10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang ASEAN đạt 39,13 tỉ USD, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, nhập khẩu từ khu vực này đạt 56,06 tỉ USD, tăng 29%.

Như vậy, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - ASEAN đạt 95,1 tỉ USD. Chênh lệch giữa nhập khẩu và xuất khẩu khiến Việt Nam nhập siêu gần 17 tỉ USD từ thị trường này.