Việt Nam nhập siêu gần 17 tỉ USD từ ASEAN sau 10 tháng
10 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và ASEAN đạt khoảng 95,1 tỉ USD. Dù xuất khẩu sang khu vực tăng 22,9%, nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn, khiến Việt Nam nhập siêu gần 17 tỉ USD.
Theo số liệu của Cục Thống kê, 10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang ASEAN đạt 39,13 tỉ USD, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, nhập khẩu từ khu vực này đạt 56,06 tỉ USD, tăng 29%.
Như vậy, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - ASEAN đạt 95,1 tỉ USD. Chênh lệch giữa nhập khẩu và xuất khẩu khiến Việt Nam nhập siêu gần 17 tỉ USD từ thị trường này.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/viet-nam-nhap-sieu-gan-17-ti-usd-tu-asean-sau-10-thang.html