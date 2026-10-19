Việt Nam nhập siêu 518,6 triệu USD từ Thụy Sĩ sau 9 tháng

Nhập khẩu cao gấp 4,6 lần xuất khẩu

Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan, trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Sĩ đạt 143,8 triệu USD, tăng 7,77% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu đạt 662,4 triệu USD, tăng 6,74%.

Chênh lệch giữa hai chiều thương mại lên tới 518,6 triệu USD. Đáng chú ý, nhập khẩu chiếm khoảng 82,2% tổng kim ngạch thương mại Việt Nam - Thụy Sĩ. Như vậy, dù xuất khẩu tăng nhanh hơn về tỷ lệ phần trăm, quy mô nhập khẩu lớn vẫn khiến cán cân thương mại nghiêng đáng kể về phía Thụy Sĩ.

Máy móc, điện tử và dược phẩm đáng chú ý

Ở chiều nhập khẩu, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác dẫn đầu trong các nhóm hàng được thống kê, với 143 triệu USD. Tiếp đến là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 104,6 triệu USD, dược phẩm đạt 88,5 triệu USD.

Một số nhóm hàng khác gồm sản phẩm hóa chất đạt 38,6 triệu USD, sản phẩm từ chất dẻo đạt 34,3 triệu USD và đá quý, kim loại quý cùng các sản phẩm liên quan đạt 31,2 triệu USD.

Các số liệu cho thấy nhập khẩu từ Thụy Sĩ tập trung đáng kể ở những nhóm hàng công nghiệp, điện tử và dược phẩm trong danh sách được đề cập. Tuy nhiên, cần đối chiếu dữ liệu chi tiết để đánh giá đầy đủ cơ cấu nhập khẩu và xác định những yếu tố tác động đến cán cân thương mại song phương.

MẠNH LÊ