Việt Nam nhập khẩu hơn 168.000 ôtô nguyên chiếc sau 8 tháng

Theo Cục Hải quan, lượng ôtô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 8/2026 là 19.346 chiếc, giảm 8.340 chiếc so với tháng trước.

Tính đến hết 8 tháng/2026, lượng xe ôtô nguyên chiếc các loại nhập khẩu là 168.033 chiếc, tăng mạnh 29,5%, tương ứng tăng 30.330 chiếc so với cùng kỳ năm trước.

(Ảnh minh họa)

Trong 8 tháng/2026, ôtô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu là ôtô từ 9 chỗ ngồi trở xuống với 115.798 chiếc, tăng 10,8%, tương ứng tăng 11.317 chiếc.

Tiếp theo là ôtô tải đạt 30.938 chiếc, tăng 74,7%, tương ứng tăng 13.232 chiếc; ôtô loại khác đạt 21.247 chiếc, tăng 37,6%, tương ứng tăng 5.801 chiếc so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng ôtô trên 9 chỗ ngồi, trong 8 tháng/2026, Việt Nam nhập về 50 chiếc.

Ôtô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam trong 8 tháng năm 2026 chủ yếu có xuất xứ từ Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc, chiếm 95% tổng lượng nhập khẩu của cả nước.

Trong đó, nhập khẩu từ Indonesia là 70.366 chiếc, tăng 35,4%, tương ứng tăng 18.411 chiếc so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu từ Thái Lan là 44.411 chiếc, giảm 6,2%, tương ứng giảm 2.923 chiếc. Nhập khẩu từ Trung Quốc là 44.335 chiếc, tăng 45,9%, tương ứng tăng 13.946 chiếc so với cùng kỳ năm 2025.