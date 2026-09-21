Việt Nam nhập khẩu hơn 168.000 ô tô từ đầu năm, xe trong nước có bị lép vế?

Indonesia vẫn vượt trội về lượng xe vào Việt Nam

Theo báo cáo của Cục Hải quan, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam trong tháng 8/2026 đạt 19.346 chiếc, với kim ngạch đạt gần 450 triệu USD, giảm 30,1% về lượng và 24,7% về giá trị kim ngạch so với tháng 7 (27.686 chiếc, 597 triệu USD).

Tuy nhiên, nếu so với tháng 8/2025, ô tô nhập khẩu về nước tháng vừa qua vẫn tăng 18.9% về lượng và 23,8% về giá trị.

Trong cả 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 168.033 ô tô nguyên chiếc, trị giá hơn 3,9 tỉ USD, tăng 22% về lượng và 29,5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Về cơ cấu nguồn gốc xe nhập khẩu, Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc tiếp tục là 3 nguồn cung ô tô nguyên chiếc lớn nhất cho thị trường Việt Nam. Tổng cộng, 3 thị trường này đưa vào Việt Nam 159.112 xe, chiếm tới 94,7% tổng lượng ô tô nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm.

Trong đó, Indonesia dẫn đầu về lượng với 70.366 xe, trị giá 1,011 tỷ USD. Thái Lan đứng thứ hai với 44.411 xe, trị giá gần 923 triệu USD.

Đáng chú ý, Trung Quốc chỉ đứng thứ ba về lượng nhưng lại dẫn đầu tuyệt đối về giá trị kim ngạch.

Trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam nhập 44.335 ô tô nguyên chiếc từ Trung Quốc, với tổng trị giá khoảng 1,567 tỷ USD, tăng 45,9% về lượng và 58,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Ô tô Trung Quốc tăng nhanh cả về số lượng và giá trị

Lượng xe Trung Quốc nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm 2026 dù vẫn xếp sau Indonesia và Thái Lan nhưng đã tương đương hơn 92% tổng lượng của cả năm 2025.

Trước đó, năm 2025, Việt Nam nhập 47.895 ô tô nguyên chiếc từ Trung Quốc, trong khi con số này năm 2024 là 31.112 xe và năm 2023 chỉ 11.002 xe. Như vậy, chỉ sau 8 tháng đầu năm 2026, lượng xe Trung Quốc nhập khẩu đã tăng hơn 4 lần so với năm 2023 và gần gấp rưỡi so với năm 2024.

Không chỉ tăng mạnh về số lượng, kim ngạch nhập khẩu cũng tăng nhanh. Với khoảng 44.300 xe, tổng giá trị xe Trung Quốc nhập khẩu đạt gần 1,6 tỷ USD, cao hơn khoảng 644 triệu USD so với kim ngạch nhập khẩu ô tô từ Thái Lan, dù lượng xe của hai thị trường gần tương đương nhau.

Xe Trung Quốc được nhập khẩu vào Việt Nam đang tăng nhanh cả về số lượng và giá trị. Ảnh: Lynk & Co VN

Sự chênh lệch này thể hiện rõ ở giá trị bình quân mỗi xe. Tính theo kim ngạch và lượng nhập khẩu, mỗi ô tô từ Trung Quốc có giá bình quân khoảng 35.300 USD, trong khi xe nhập từ Thái Lan khoảng 20.800 USD và từ Indonesia khoảng 14.400 USD.

Cơ cấu sản phẩm là một trong những yếu tố góp phần tạo ra khác biệt về giá trị. Xe nhập từ Trung Quốc hiện khá đa dạng về chủng loại và phân khúc, từ xe phổ thông đến các mẫu SUV đắt tiền, từ xe xăng, hybrid đến xe điện. Ngoài ra còn có số lượng lớn những dòng xe chuyên dụng phục vụ công trình có giá trị cao.

Cán cân giữa ô tô nhập khẩu và xe sản xuất trong nước

Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến một nghịch lý đáng chú ý là xe nhập khẩu tăng mạnh nhưng sản lượng lắp ráp trong nước còn tăng nhanh hơn.

Theo số liệu từ Cục Thống kê, trong tháng 8/2026, các doanh nghiệp trong nước xuất xưởng khoảng 47.000 ô tô, tăng 5,9% so với tháng trước và tăng tới 24,3% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 8 tháng, sản lượng ô tô lắp ráp trong nước đạt khoảng 371.500 xe, tăng 24% so với cùng kỳ.

Con số này cao gấp khoảng 2,2 lần lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu, cho thấy cán cân nguồn cung trên thị trường vẫn nghiêng đáng kể về phía sản xuất trong nước. Đáng chú ý, tốc độ tăng sản lượng nội địa 24% cũng nhỉnh hơn một chút so với mức tăng 22% của số lượng xe nhập khẩu.

Điều này cho thấy các hãng có nhà máy tại Việt Nam đang chủ động đón đầu nhu cầu thị trường, thay vì chỉ phụ thuộc vào nguồn xe nhập khẩu.

Trong đó, VinFast, Hyundai Thành Công, THACO và một số doanh nghiệp khác tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nguồn cung xe sản xuất, lắp ráp trong nước.

Ở chiều ngược lại, lượng xe nhập khẩu tăng mạnh cho thấy sức cạnh tranh trên thị trường ngày càng lớn, đặc biệt khi các mẫu xe từ Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc liên tục được đưa về với chủng loại ngày càng đa dạng.

Với doanh nghiệp, đây là cuộc đua song song về giá bán, sản lượng, tỷ lệ nội địa hóa và khả năng đáp ứng nhanh nhu cầu thị trường. Còn với người tiêu dùng, nguồn cung cùng lúc tăng từ cả hai phía đang tạo thêm áp lực cạnh tranh, buộc các hãng phải linh hoạt hơn về giá, chính sách bán hàng và danh mục sản phẩm trong những tháng cao điểm cuối năm.