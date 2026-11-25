Việt Nam nhập khẩu 12,85 triệu tấn sắt thép trong 10 tháng
Trong 10 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khẩu 12,85 triệu tấn sắt thép các loại, với tổng kim ngạch 9,6 tỉ USD. Trung Quốc tiếp tục là thị trường cung cấp lớn nhất, chiếm hơn một nửa tổng lượng nhập khẩu, trong khi giá sắt thép nhập khẩu bình quân đạt 748 USD/tấn, tăng 6,27% so với cùng kỳ năm 2025. Diễn biến này cho thấy quy mô nhập khẩu vẫn ở mức lớn và nguồn cung tập trung đáng kể tại một số thị trường châu Á.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/viet-nam-nhap-khau-12-85-trieu-tan-sat-thep-trong-10-thang.html