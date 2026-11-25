Theo báo cáo của Motorcycles Data (McD), chỉ trong 10 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số toàn ngành xe máy Việt Nam đã chạm mốc 3.382.799 chiếc, tăng trưởng 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái và chính thức vượt qua đỉnh cao lịch sử giai đoạn tiền đại dịch của cả năm 2019. Động lực chính đưa thị trường bước vào chu kỳ mở rộng chưa từng có đến từ làn sóng điện hóa bùng nổ khi doanh số xe máy điện vượt ngưỡng một triệu chiếc, dẫn đầu bởi bước nhảy vọt 123,5% của VinFast.