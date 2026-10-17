Việt Nam nhập gần 200.000 ô tô, tăng gần 25%

Nhập khẩu ô tô tăng gần 25% sau 9 tháng

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, trong tháng 9.2026, Việt Nam nhập khẩu 25.295 ô tô nguyên chiếc, trị giá 566,8 triệu USD. So với tháng trước, lượng xe nhập khẩu tăng 30,8%, còn trị giá tăng 26%.

Tính chung 9 tháng năm 2026, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đạt 193.220 chiếc, với tổng trị giá khoảng 4,46 tỉ USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng xe tăng 24,7%, trong khi trị giá tăng 30,7%.

Đáng chú ý, tốc độ tăng về trị giá cao hơn tốc độ tăng về lượng. Điều này cho thấy tổng giá trị nhập khẩu tăng nhanh hơn số lượng xe; tuy nhiên, để xác định nguyên nhân cụ thể, cần có thêm dữ liệu về cơ cấu chủng loại và giá nhập khẩu bình quân.

Indonesia dẫn đầu về lượng, Trung Quốc đứng đầu về trị giá

Xét theo thị trường cung cấp, Indonesia là nguồn cung ô tô nguyên chiếc lớn nhất cho Việt Nam trong 9 tháng năm 2026, với 80.620 chiếc, trị giá khoảng 1,16 tỉ USD.

Trung Quốc đứng thứ hai về lượng với 50.986 chiếc, nhỉnh hơn mức 50.939 chiếc của Thái Lan. Tuy nhiên, xét về trị giá, Trung Quốc dẫn đầu với khoảng 1,775 tỉ USD; Thái Lan đạt khoảng 1,059 tỉ USD.

Sự khác biệt giữa thứ hạng về lượng và trị giá cho thấy quy mô giá trị nhập khẩu từ các thị trường không tỷ lệ thuận với số xe. Với số liệu hiện có, chưa thể kết luận chính xác mức chênh lệch này xuất phát từ chủng loại, phân khúc hay giá nhập khẩu bình quân của từng thị trường.

Với 193.220 chiếc sau 9 tháng, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tiếp tục ghi nhận mức tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này phản ánh sự mở rộng về quy mô nhập khẩu, đồng thời cho thấy vai trò khác nhau của các thị trường cung cấp xét theo số lượng và trị giá.

MẠNH LÊ