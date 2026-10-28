Việt Nam nhận Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ năm 2026 của GSMA

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Bộ KH&CN.

Ngày 28/10, tại phiên khai mạc Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng Số và Trí tuệ nhân tạo thuộc Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2026 (VIDW 2026), Bộ Khoa học và Công nghệ đại diện Chính phủ Việt Nam tiếp nhận Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ năm 2026 (GSMA Government Leadership Award 2026).

Giải thưởng được công bố tại Hội nghị Di động thế giới (MWC Barcelona 2026) vào tháng 3/2026. Theo thông cáo, mỗi năm GSMA chỉ vinh danh một quốc gia. Năm 2026, Việt Nam được lựa chọn nhờ những nỗ lực trong xây dựng chính sách, phát triển hạ tầng và thúc đẩy chuyển đổi số. Năm 2025, giải thưởng thuộc về Brazil với các chính sách quản lý phổ tần và đổi mới pháp lý viễn thông.

Giải thưởng được bình chọn bởi hội đồng chuyên gia quốc tế độc lập, có đại diện từ Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và GSMA. Mục tiêu là tôn vinh những chính phủ có tầm nhìn chiến lược, chính sách nhất quán và môi trường pháp lý thuận lợi cho phát triển lĩnh vực di động, kỹ thuật số.

Hạ tầng số tạo động lực phát triển

Một trong những cơ sở để Việt Nam được ghi nhận là tốc độ phát triển hạ tầng viễn thông. Đến năm 2026, cả nước đã lắp đặt hơn 40.000 trạm 5G, phủ sóng khoảng 92% dân số.

Theo hệ thống đo lường i-Speed của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Bộ Khoa học và Công nghệ, tốc độ Internet di động và 5G tăng mạnh trong năm 2026, có thời điểm vượt 500 Mbps, một số nhà mạng đạt mức cao nhất 617 Mbps. Trong khi đó, dữ liệu Speedtest Global Index của Ookla cho thấy Internet băng rộng di động Việt Nam xếp thứ 8 thế giới vào tháng 9/2026, với tốc độ tải xuống trung vị đạt 230,31 Mbps. Hà Nội cũng nằm trong nhóm 5 thành phố có tốc độ mạng di động nhanh nhất thế giới.

Với Internet băng rộng cố định, Việt Nam đứng thứ 7 thế giới trong tháng 7/2026, thứ 8 trong tháng 8 và tiếp tục nằm trong nhóm 10 quốc gia dẫn đầu vào tháng 9.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Trung Tính đại diện nhận giải thưởng. Ảnh: Bộ KH&CN

Theo GSMA, mở rộng băng rộng và thúc đẩy 5G không chỉ cải thiện chất lượng kết nối mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng suất, người dân tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn và nền kinh tế tăng sức cạnh tranh.

Song song với phát triển hạ tầng, Việt Nam đẩy mạnh thu hẹp khoảng cách số tại vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Chiến dịch trọng điểm năm 2026 đặt mục tiêu phủ sóng 1.856 điểm lõm sóng tại 788 thôn, bản và 1.068 cụm dân cư. Việc hoàn tất tắt sóng 2G, triển khai Chương trình viễn thông công ích và nghiên cứu giải pháp Internet vệ tinh tầm thấp cũng góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ số.

Lấy người dân làm trung tâm của chuyển đổi số

GSMA đánh giá Việt Nam không được vinh danh chỉ nhờ một dự án hay công nghệ riêng lẻ, mà bởi cách tiếp cận gắn mục tiêu quốc gia với chính sách, tổ chức thực hiện và hợp tác doanh nghiệp.

Ba điểm nổi bật được tổ chức này nhấn mạnh gồm xem kết nối là hạ tầng kinh tế; chuyển chiến lược thành điều kiện thực tiễn để thúc đẩy đầu tư; và lấy con người làm trung tâm. Theo đó, thành quả chuyển đổi số không chỉ được đo bằng số trạm phát sóng hay tốc độ Internet, mà còn bằng cơ hội người dân thực sự có thể tiếp cận và sử dụng công nghệ.

Về thể chế, Luật Viễn thông năm 2023 và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là những nền tảng quan trọng cho phát triển hạ tầng số, kinh tế số và xã hội số.

Theo thông cáo, kinh tế số Việt Nam được kỳ vọng đóng góp 30% GDP vào năm 2030. Các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và sản xuất thông minh được xác định là những hướng thu hút đầu tư, tạo động lực tăng trưởng mới.

Những bước tiến của Việt Nam cũng được đề cập trong báo cáo Digital Nations 2026: Xây dựng hệ sinh thái số tin cậy tại châu Á – Thái Bình Dương của GSMA, với năm trụ cột gồm hạ tầng, đổi mới sáng tạo, quản trị dữ liệu, an ninh mạng và kỹ năng con người.