Việt Nam nhận Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ năm 2026 của GSMA

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính, đại diện Chính phủ Việt Nam nhận Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ năm 2026 từ ông Julian Gorman, Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Hiệp hội Hệ thống Di động Toàn cầu (GSMA). (Ảnh: MINH DUY)

Tại sự kiện khai mạc, ông Julian Gorman, Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của GSMA trao Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ năm 2026 (GSMA Government Leadership Award 2026) cho Chính phủ Việt Nam. Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính đại diện Chính phủ nhận Giải thưởng.

Ông Julian Gorman, Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của GSMA chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân bên lề sự kiện. (Ảnh: MINH DUY)

Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ năm 2026 được công bố vào tháng 3/2026 tại Hội nghị Di động Thế giới (MWC Barcelona 2026). Giải thưởng do hội đồng chuyên gia quốc tế độc lập, gồm đại diện Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), GSMA… bình chọn, nhằm tôn vinh chính phủ có vai trò lãnh đạo chính sách bền bỉ, tầm nhìn chiến lược và khả năng kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho phát triển di động, kỹ thuật số.

Theo GSMA, giải thưởng ghi nhận những khát vọng phát triển số đã được hiện thực hóa bằng hành động, đồng thời giới thiệu các điển hình để những quốc gia khác tham khảo, học hỏi.

Mỗi năm, giải thưởng chỉ vinh danh một quốc gia trên toàn cầu. Năm 2026, Việt Nam được lựa chọn trao giải. Trước đó, Brazil nhận giải thưởng năm 2025 nhờ các chính sách quản lý phổ tần hiệu quả và đổi mới pháp lý trong lĩnh vực viễn thông; Trinidad và Tobago được vinh danh năm 2024, Ấn Độ nhận giải năm 2023.

Mở rộng hạ tầng, nâng chất lượng kết nối

Một trong những kết quả nổi bật của Việt Nam là tốc độ phát triển hạ tầng và mở rộng vùng phủ sóng 5G. Sau khi triển khai thương mại, đến năm 2026, Việt Nam đã lắp đặt hơn 40.000 trạm 5G, phủ sóng xấp xỉ 92% dân số, thuộc nhóm quốc gia có tốc độ phủ sóng 5G nhanh hàng đầu thế giới.

Chất lượng kết nối cũng được cải thiện. Theo hệ thống đo lường i-Speed của Trung tâm Internet Việt Nam - VNNIC (Bộ Khoa học và Công nghệ), tốc độ Internet di động và 5G tại Việt Nam tăng mạnh trong năm 2026. Tốc độ đo được lần đầu vượt ngưỡng 500Mbps vào đầu năm, có nhà mạng đạt mức cao nhất 617Mbps, tốc độ tải xuống trung bình toàn quốc duy trì ở mức hơn 437Mbps.

Cùng với đầu tư hạ tầng, Việt Nam đẩy mạnh xóa các điểm “lõm sóng”, đưa kết nối băng rộng đến những địa bàn còn khó khăn. Sau khi hoàn tất việc tắt sóng 2G, các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục triển khai Chương trình viễn thông công ích theo Quyết định số 777/QĐ-TTg năm 2026, mở rộng vùng phủ đến hàng nghìn điểm lõm sóng.

Riêng chiến dịch trọng điểm năm 2026 triển khai phủ sóng 1.856 điểm, gồm 788 thôn, bản và 1.068 cụm dân cư tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Các hoạt động này được kết hợp với thử nghiệm giải pháp Internet vệ tinh tầm thấp, hướng tới bảo đảm mọi người dân được tiếp cận các tiện ích số.

Những chuyển biến về hạ tầng và chất lượng dịch vụ được thể hiện qua thứ hạng Internet của Việt Nam trên các bảng xếp hạng quốc tế. Theo Speedtest Global Index của Ookla, với dữ liệu cập nhật tháng 8 và tháng 9/2026, cả Internet băng rộng di động và cố định của Việt Nam đều nằm trong nhóm 10 quốc gia dẫn đầu thế giới.

Ở lĩnh vực Internet băng rộng di động, Việt Nam đứng thứ 8 thế giới vào tháng 9/2026, với tốc độ tải xuống trung vị đạt 230,31Mbps, tiếp tục cải thiện từ vị trí thứ 10 của tháng 7 và thứ 9 của tháng 8. Hà Nội cũng lọt vào nhóm 5 thành phố có tốc độ mạng di động nhanh nhất thế giới.

Đối với Internet băng rộng cố định, Việt Nam đứng thứ 7 thế giới vào tháng 7/2026, với tốc độ tải xuống trung vị đạt 307,11Mbps; đứng thứ 8 vào tháng 8, đạt 301,48Mbps, trong khi mức trung bình toàn cầu là 129,68Mbps. Đến tháng 9, tốc độ tải xuống trung vị đạt 297,64Mbps, tiếp tục duy trì trong nhóm 10 quốc gia dẫn đầu.

Tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số

Theo đánh giá của GSMA, kinh tế số Việt Nam dự kiến đóng góp 30% GDP vào năm 2030. Việc thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và sản xuất thông minh đang góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia chuyển đổi số năng động nhất khu vực Đông Nam Á.

Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ năm 2026 ghi nhận tầm nhìn chiến lược, vai trò lãnh đạo chính sách và những kết quả trong phát triển di động, kỹ thuật số của Việt Nam. (Ảnh: MINH DUY)

Đồng hành với quá trình phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư là việc hoàn thiện thể chế, chính sách. Việt Nam đã ban hành và triển khai Luật Viễn thông năm 2023, cùng Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Qua đó, hạ tầng số được xác định là nền tảng cốt lõi của kinh tế số, xã hội số, tạo cơ sở cho việc mở rộng kết nối và ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực.

Trong báo cáo “Các quốc gia số 2026: Xây dựng hệ sinh thái số tin cậy tại châu Á-Thái Bình Dương” (Digital Nations 2026), GSMA nêu bật những bước tiến của Việt Nam trên cả 5 trụ cột: hạ tầng, đổi mới sáng tạo, quản trị dữ liệu, an ninh mạng và kỹ năng con người.

Sự phối hợp đồng bộ giữa Chính phủ và các doanh nghiệp công nghệ số được GSMA đánh giá là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam đưa các định hướng phát triển số vào thực tiễn, mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ và tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế-xã hội.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Julian Gorman, Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của GSMA, đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trong việc lấy hạ tầng kết nối làm nền tảng tạo đà cho kinh tế số, đồng thời nhấn mạnh vai trò quyết định của việc hoàn thiện thể chế và chính sách nhằm thu hút đầu tư và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Ông Julian Gorman đặc biệt lưu ý đến bài toán thương mại hóa 5G thông qua chính sách khuyến khích các nhà mạng mở giao diện lập trình ứng dụng, giúp hệ sinh thái công nghệ phát triển các giải pháp số thực tiễn và tạo môi trường đầu tư bền vững.

Về bảo đảm an toàn trên môi trường số, GSMA đề xuất thiết lập cơ chế chia sẻ tín hiệu dữ liệu giữa các nhà mạng di động, các ngành kinh tế và giữa các quốc gia, nhằm ngăn chặn những kẽ hở mà tội phạm mạng lợi dụng để lừa đảo trực tuyến. GSMA mong muốn đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam và các doanh nghiệp viễn thông, huy động nguồn lực ngành di động để chống lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam và trong khu vực.

Ông Julian Gorman cũng khuyến nghị Việt Nam đẩy mạnh các chương trình nâng cao kỹ năng số, trong đó chú trọng trang bị cho người dân năng lực ứng dụng AI hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và sử dụng AI như một công cụ tự bảo vệ an toàn trên môi trường số.