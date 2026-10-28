Việt Nam nhận Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ năm 2026

Đây là giải thưởng thường niên, mỗi năm vinh danh một quốc gia, do hội đồng chuyên gia quốc tế độc lập bình chọn, với sự tham gia của đại diện các tổ chức như Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và GSMA.

Giải thưởng nhằm tôn vinh chính phủ có vai trò lãnh đạo chính sách bền bỉ, tầm nhìn chiến lược và kiến tạo môi trường pháp lý vượt trội để thúc đẩy phát triển di động và kỹ thuật số; đồng thời, ghi nhận khát vọng đã được hiện thực hóa bằng hành động.