Việt Nam nhận Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ 2026 của GSMA

Tại lễ trao giải trong phiên khai mạc Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng Số và Trí tuệ nhân tạo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính thay mặt Chính phủ Việt Nam nhận giải thưởng từ ông Julian Gorman, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của GSMA.

Phát biểu tại sự kiện, ông Julian Gorman cho biết, đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải thưởng, hội đồng giám khảo đạt được sự đồng thuận tuyệt đối trong quyết định trao giải cho Việt Nam. Theo ông, sự ghi nhận này không xuất phát từ một dự án hay công nghệ đơn lẻ, mà phản ánh cách tiếp cận nhất quán của Việt Nam trong việc kết nối tầm nhìn quốc gia với định hướng chính sách, năng lực tổ chức thực hiện và hợp tác với doanh nghiệp.

Đại diện GSMA nhấn mạnh 3 yếu tố nổi bật trong quá trình phát triển số của Việt Nam. Trước hết, Việt Nam xác định kết nối viễn thông là hạ tầng kinh tế quan trọng, thể hiện qua việc mở rộng mạng băng rộng và thúc đẩy triển khai 5G. Hạ tầng kết nối được kỳ vọng góp phần nâng cao năng suất doanh nghiệp, cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ công và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thứ hai là khả năng chuyển hóa chiến lược thành những điều kiện cụ thể để phát triển. GSMA đánh giá cao chính sách về tần số vô tuyến và các biện pháp hỗ trợ đầu tư mạng lưới, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp có cơ sở và niềm tin triển khai các kế hoạch đầu tư dài hạn.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính nhận Giải thưởng từ Hiệp hội Thông tin di động toàn cầu (GSMA). (Ảnh: MST)

Thứ ba là định hướng lấy con người làm trung tâm. Theo đại diện GSMA, tiến bộ số không chỉ được đo bằng quy mô hạ tầng hay số lượng mạng lưới được triển khai, mà còn bằng khả năng tiếp cận và sử dụng công nghệ của người dân. Các sáng kiến phát triển kỹ năng số trong cộng đồng vì vậy có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng cơ hội thụ hưởng thành quả chuyển đổi số.

Từ những kết quả đã đạt được, GSMA khuyến nghị Việt Nam tiếp tục duy trì các chính sách khuyến khích đầu tư dài hạn, chuyển lợi thế về hạ tầng kết nối thành năng lực công nghiệp mới, đồng thời tăng cường an ninh và niềm tin số. Việc trang bị kỹ năng cần thiết để người dân tiếp cận, sử dụng hiệu quả các công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI), cũng được xác định là một hướng ưu tiên.

Đại diện GSMA đồng thời khuyến khích Việt Nam phát huy vai trò trong hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm hoạch định chính sách, thúc đẩy sự tham gia của đội ngũ kỹ sư, doanh nghiệp và các nhà đổi mới sáng tạo Việt Nam vào quá trình phát triển công nghệ, xây dựng tiêu chuẩn toàn cầu và các giải pháp có khả năng ứng dụng rộng rãi.

“Cơ hội của Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận thế hệ công nghệ tiếp theo, mà còn là tham gia kiến tạo nên nó”, ông Julian Gorman nhấn mạnh.

GSMA là hiệp hội quốc tế đại diện cho hệ sinh thái di động toàn cầu, quy tụ các nhà mạng và doanh nghiệp trong lĩnh vực viễn thông. Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ được trao nhằm tôn vinh những chính phủ có định hướng chính sách và cách tiếp cận quản lý hiệu quả, tạo điều kiện cho ngành di động phát triển, đồng thời thúc đẩy kết nối và các lợi ích kinh tế - xã hội từ công nghệ số.