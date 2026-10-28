Việt Nam nhận Giải thưởng lãnh đạo chính phủ 2026 của GSMA

Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ thay mặt nhận giải thưởng của GSMA. Ảnh: BKHCN

Trong khuôn khổ sự kiện Tuần lễ số quốc tế tại thành phố Quảng Ninh, tại phiên khai mạc hội nghị bàn tròn Bộ trưởng số và trí tuệ nhân tạo, sáng 28-10, Hiệp hội Thông tin di động toàn cầu (GSMA) đã trao Giải thưởng lãnh đạo chính phủ năm 2026 cho Việt Nam.

Trước đó, giải thưởng đã được GSMA công bố tại hội nghị MWC Barcelona vào tháng 3-2026. Giải thưởng do hội đồng chuyên gia quốc tế độc lập (ITU, OECD, GSMA...) bình chọn, nhằm tôn vinh tầm nhìn chiến lược và môi trường pháp lý vượt trội thúc đẩy phát triển kỹ thuật số.

Năm 2026 Việt Nam là quốc gia duy nhất nhận giải thưởng này, nối tiếp Brazil (năm 2025), Trinidad và Tobago (năm 2024) và Ấn Độ (năm 2023).

Thành tựu này đến từ sự bùng nổ hạ tầng với hơn 40.000 trạm 5G phủ sóng xấp xỉ 92% dân số, tốc độ di động 5G theo hệ thống i-Speed đạt đỉnh 617 Mbps và duy trì trung bình trên 437 Mbps, cùng chính sách thu hẹp khoảng cách số quyết liệt qua việc tắt sóng 2G và phủ sóng 788 thôn bản và 1.068 cụm dân cư vùng sâu, vùng xa, hải đảo, kết hợp thử nghiệm internet vệ tinh tầm thấp.

Viettel sở hữu mạng 5G lớn nhất cả nước với 30.000 trạm BTS, phủ sóng 90% diện tích. Ảnh: Viettel

Đặc biệt, theo Speedtest Global Index (Ookla) kỳ tháng 8, 9-2026, Việt Nam lần đầu tiên lọt tốp 10 thế giới ở cả hai mảng internet băng rộng di động (xếp thứ 8 toàn cầu và Hà Nội lọt tốp 5 thành phố nhanh nhất) và băng rộng cố định (liên tục nằm trong tốp 7-10 toàn cầu), vượt qua nhiều cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc.

Ngoài ra, nhờ hạ tầng số cốt lõi, thể chế vững chắc cùng dòng vốn FDI vào bán dẫn, AI, GSMA dự báo kinh tế số sẽ đóng góp 30% GDP cho Việt Nam vào năm 2030.